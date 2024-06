PiS traci czas, który powinien poświęcić wymyśleniu siebie na nowo

Podczas kampanii z polityków prawicy szybko jednak uszło powietrze, o ile wcześniej w nich w ogóle było. Więcej niż o ich pomysłach można było dowiedzieć się o tym, co dzieje się wewnątrz samego obozu PiS, zwłaszcza kiedy do gry włączył się Pałac Prezydencki – nie tylko popierając poszczególnych kandydatów (Wojciech Kolarski), ale również angażując w konflikty (to np. Marcin Mastalerek komentujący poparcie dla Jacka Kurskiego udzielone przez Beatę Szydło jako „obrzydliwe”; była premier nie pozostała zresztą dłużna).

Jest to więc obóz, który po utracie władzy nie jest zdolny się odnowić, za to pogrąża się w coraz bardziej agresywnej frakcyjnej walce. Wyobrażam sobie, że kolejka chętnych do startu w wyborach prezydenckich nie jest krótka. Będzie to próba sił frakcji. Prawica skoncentrowana na przeciąganiu liny łatwo przegra: straci dużo czasu, który powinna raczej poświęcić wymyśleniu na nowo siebie samej i swojej propozycji dla Polski.

Przyjmijmy jednak, że PiS dotrwa do wyborów prezydenckich w całości, wystawiając jednego kandydata. Jedno będzie wobec tego raczej pewne: to może być ostatnia taka bitwa – w tym składzie, z tym generałem, z mandatem społecznym powyżej 30 proc. Największa klęska wciąż przed PiS, choć trudno sobie wyobrazić większą niż ta, którą jest zupełny brak zdolności do odnowy i stawianie na twarze takie jak Jacek Kurski.