- Zwycięstwo to zwycięstwo. I psychologicznie, i politycznie Platforma Obywatelska będzie to celebrować. To jest taka zbiorowa emocja, która może pozytywnie skutkować na przyszłość - komentowała w rozmowie z Michałem Kolanką prof. Ewa Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego, szefowa CBOS.