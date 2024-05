Sędziowie, którzy przez osiem lat walczyli z zamachem poprzedniej władzy na system prawny, są rozgoryczeni i znów zbuntowani. Próby zmiękczenia prezydenta i zawarcia z nim kompromisu w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa zdaniem najbardziej znanych bohaterów sędziowskiego sprzeciwu, takich jak Igor Tuleya, są pogrzebaniem nadziei na zmianę. Niezbędnej po tym, co działo się z praworządnością nie tylko w okresie rządów PiS, ale i wcześniej. Bo przecież przed 2015 rokiem także nie żyliśmy w kraju nieskażonej praworządności. Zbigniew Ziobro przebił wszystkich, to fakt, ale wartość nowego projektu ustawy o KRS, stworzonego przez ministra Adama Bodnara i środowiska sędziowskie, polega na tym, że wprowadza on system powszechnych wyborów w środowisku sędziowskim, jakiego do tej pory w Polsce nie było. To pomysł rewolucyjny. Tylko że – powtórzmy – rewolucji też nie było, więc i projekt w takim kształcie nie przejdzie.

Do ustawy wrzucono – w wyniku poufnych rozmów, o których nikt dokładnie nie wie, czy coś gwarantują i czy rzeczywiście nakłoniłyby prezydenta do złożenia podpisu – biologiczną bombę, czyli bierne prawo wyborcze dla tzw. neosędziów, nominatów poprzedniej władzy. Tych, których prezydent broni, bo sam ich powołał.

Rewolucji po wyborach 15 października nie było

Alternatywa jest nieprzyjemna. Albo uda się (co wcale nie jest pewne) przyjąć ułomną ustawę i pozwolić „neosędziom” na ubieganie się o miejsce w KRS, co ich będzie nobilitować i usankcjonuje amnestię wobec procesu ich powołania, albo nie zmieni się nic, czyli polityczna KRS pozostanie taka, jaka jest, a sędziowie wciąż będą orzekać z etykietkami przypiętymi do tóg. I tak aż do wyboru nowego prezydenta, bez żadnej gwarancji, że zostanie wybrana taka osoba, która będzie chciała przyłożyć się do jakościowej zmiany i śmiało przekreśli „dorobek prawny” Andrzeja Dudy. To jest więc pytanie fundamentalne: godzić się na mniej, bez gwarancji, że coś się naprawdę zmieni, czy pozostać na wysuniętym przyczółku z rękami niepobrudzonymi zgniłym kompromisem i czekać na lepsze czasy?