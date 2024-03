Czy Andrzej Duda będzie współpracować z Adamem Bodnarem przy reformie Trybunału Konstytucyjnego, czy zawetuje przysłane przez niego ustawy?

Prezydent sam musi sobie odpowiedzieć na pytanie, co chce po sobie zostawić. Nawet wyborcy PiS nie mają wątpliwości, że Trybunał Konstytucyjny nie działa dziś poprawnie, a zatem Andrzej Duda – jeśli nie będzie współpracować z rządem w sprawie ustaw o TK – zostanie zapamiętany jako ten, który doprowadził do bezprecedensowego chaosu konstytucyjnego i prawnego. Sytuacja, w której – jak dzisiaj – część instytucji będzie uznawać orzeczenia Trybunału wydane w nieprawidłowym składzie, a inne będą te orzeczenia kwestionować, to sygnał totalnego bałaganu w państwie. A Duda przejdzie do historii jako patron tego chaosu, z którego nic dobrego dla państwa nie wynika. Wtedy propozycja ministra Bodnara okaże się dla Dudy pułapką.

Ale może też się okazać szansą. Stanie się tak, jeśli prezydent zrobi kalkulacje i uzna, że warto siąść do rozmów, negocjować, coś tam ugrać i wziąć udział w posprzątaniu tej sytuacji. I mógłby się to okazać konstruktywny akcent na zakończenie jego dziesięcioletniej prezydentury. Wszystko właściwie zależy od niego. I od jego doradców.