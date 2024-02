Radosław Sikorski dodał przy tym, że niedawna wypowiedź Donalda Trumpa o odmowie amerykańskiej obrony krajów, które nie płacą na własną obronność, była na swój sposób uzasadniona. To mądre taktycznie posunięcie. Szef MSZ postawił Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. Dobrał argument zrozumiałe dla przeciętnego rezydenta amerykańskiej Main Street i dla obecnego gospodarza Białego Domu, nie urażając przy tym ani demokratów, ani republikanów, ani antysystemowych zwolenników innych opcji politycznych.

Jako człowiek, który zna i czuje amerykański sposób myślenia, wyrażam swoje uznanie dla Sikorskiego. Z coraz większym zainteresowaniem dostrzegam ewolucję tego polityka. Pamiętam czasy, kiedy bardzo poważni ludzie wyrażali się o nim w prywatnych rozmowach co najmniej dwuznacznie. Swoimi woltami politycznymi, niespodziewanymi zmianami barw i wieloma nieprzemyślanymi wypowiedziami zniechęcał nawet własne zaplecze polityczne. Wszystkim tym, którzy dzisiaj zachwycają się lub są zniesmaczenie specyficznym stylem pouczanek i bon motów wygłaszanych przez obecnego marszałka Sejmu Szymona Hołownię, przypominam, że inspiracja płynęła od Radosława Sikorskiego, który był marszałkiem Sejmu przez niecały rok od września 2014 do czerwca 2015 roku.

Tego właśnie potrzebuje nasza klasa polityczna

Radosław Sikorski dojrzewa jako polityk. Stąd, zupełnie nieprzypadkowe porównanie do Winstona Churchilla. Ten brytyjski mąż stanu jest od 1945 roku postrzegany jako nieujarzmiony Lew Albionu, który swoim uporem pokonał nazizm i Hitlera. Jednak do 1940 roku był wzorem politycznego nieudacznika. W latach 1908-1929 kierował często z opłakanymi skutkami aż dziewięcioma urzędami ministerialnymi, poczynając od przewodniczenia Rady Handlowej Imperium Brytyjskiego aż po urząd Kanclerza Skarbu. Jednak 10 maja 1940 roku to właśnie ten pozornie nieudolny gaduła, obejmując urząd premiera Wielkiej Brytanii, okazał się historycznym strzałem w dziesiątkę. Nikt z taką determinacją jak Churchill nie popsuł Hitlerowi radości z podboju Europy.

Zapewne wiele osób oburzy się tym górnolotnym porównaniem Radosława Sikroskiego do Winstona Churchilla, ale ja dostrzegam w szefie polskiej dyplomacji zalążek nowego potencjału, którego potrzebuje nasza klasa polityczna.