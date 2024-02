Radosław Sikorski odpiera kłamstwa i zarzuty ambasadora Rosji

- (Nebenzia - red.) powiedział, że Ukraina nurza się w korupcji. Cóż, Aleksiej Nawalny udokumentował, jak uczciwy i pełen prawości jest jego kraj. Obarczał neokolonializm USA winą za wojnę. W rzeczywistości to Rosja próbowała zniszczyć Ukrainę w XIX w., potem robili to bolszewicy, a to trzecia próba - mówił szef polskiego MSZ.

Sikorski odpierał zarzuty ambasadora Rosji o rusofobię. - "Fobia" to irracjonalny strach. A przecież prawie codziennie jesteśmy straszeni przez byłego prezydenta Rosji (Dmitrija Miedwiediewa - red.) i putinowskich propagandystów wizjami nuklearnej zagłady. To nie jest irracjonalne. Kiedy Rosja nam grozi, wierzymy jej - powiedział.

Minister spraw zagranicznych odpierał też sugestie rosyjskiego dyplomaty, że Zachód zagraża interesom bezpieczeństwa Rosji. - To nieprawda. Zaczęliśmy się ponownie zbroić dopiero wówczas, gdy Rosja zaczęła najeżdżać na sąsiadujące z nią kraje - podkreślił.

Szef MSZ o kłamliwych twierdzeniach ambasadora Rosji przy ONZ: O czym on mówi?

Radosław Sikorski odrzucał też nieprawdziwe twierdzenia Wassilija Nebenzii na temat historii. - On powiedział, że Polska zaatakowała Rosję podczas II wojny światowej. O czym on mówi? To Związek Radziecki wraz z nazistowskimi Niemcami zaatakował Polskę 17 września 1939 r. 22 września oba te państwa wspólnie zorganizowały paradę zwycięstwa - mówił.