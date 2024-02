Po co CPK, skoro możemy dopłacać Ryanairowi

Podobnie rzecz ma się z CPK. Po co nam nowoczesny hub lotniczy, skoro możemy dopłacać co roku dziesiątki milionów złotych Ryanairowi, za to że łaskawie skorzysta z naszych biednych, prowincjonalnych lotnisk? 30 mln w Modlinie, 30 mln w Bydgoszczy, kto da więcej? Nic dziwnego, że prezes Rayanaira bezczelnie beszta polskich polityków, bo w nowoczesnym CPK żadnych dopłat nie będzie. Prezes Ryanaira nie jest sam – może liczyć na pełnomocnika rządu ds. braku nowoczesnych rozwiązań Macieja Laska, który dziwnym trafem nie odpowiada na pytania o swoje powiązania z lotniskiem w Modlinie.

Lobbowaniu na rzecz partykularnego interesu kosztem interesu państwa zajmuje się też moja ulubiona wydmuszka, Rafał Trzaskowski, przeszły i przyszły kandydat na prezydenta całej Polski. Po drodze jednak, ów wiecznie młody polityk, choć starszy od Andrzeja Dudy, postanowił się ubezpieczyć na wypadek porażki z Szymonem Hołownią i po raz kolejny uraczyć warszawiaków swoją doskonałą formą pozbawioną wszelkich treści. Ostatnio zapowiedział, że będzie bronił Okęcia jak niepodległości, bo to warszawski atut, że mamy lotnisko w środku miasta. Prezydent miasta, który za atut uważa smród i hałas, i coraz gorsze powietrze w Warszawie i który zamierza bronić przestarzałego lotniska, ograniczającego rozwój jego miasta, to oczywiście kuriozum, ale nie wyjątek. Niczym się nie różni od ministra kultury, który szkodzi polskiej kulturze.

Marzy mi się taki rząd, który będzie niezależny od lobbystów polskich i zagranicznych. Zdaje się, że to takie samo marzenia jak to, żebym znów był młody i szczupły

Niemieccy politycy stoją na straży polskich inwestycji

Ale to nie tak, że w Polsce grasują wyłącznie lobbyści zagraniczni, choć trudno nie wspomnieć o niemieckich politykach, którzy do ulubionych zajęć zaliczają przeciwdziałanie powstawaniu polskich elektrowni atomowych, poszerzaniu torów wodnych do polskich portów czy uregulowaniu polskich rzek. Najzabawniejsze z dzisiejszej perspektywy było protestowanie Niemców przeciw portowi gazowemu w Świnoujściu, dzięki któremu po wybuchu wojny nie zabrakło im gazu. Lobbystów domorosłych też ci u nas dostatek. Proszę sobie wyobrazić wrzask, jaki by się podniósł, gdyby na przykład którykolwiek z kilkunastu ostatnich rządów nakazał, co jest standardem w Finlandii,, by każdy budynek mający więcej niż 20 lokali miał także w pełni wyposażony schron pozwalający mieszkańcom przetrwać ewentualne bombardowania i ostrzał rakietowy.

Mijają dwa lata pełnoskalowej wojny u naszych granic, a mężny i patriotyczny rząd Zjednoczonej Prawicy nic w tej sprawie nie zrobił, za to ofiarował deweloperom niewyobrażalne zyski, wprowadzając 2-proc. kredyt na mieszkanie, co oni natychmiast wykorzystali do drastycznego podniesienia cen. No dobrze, kabzy deweloperów napchane po kokardę, to może nowy rząd wprowadzi konieczność budowania schronów? Nie? A dlaczego nie? Bo rozumiem dlaczego nas nikt nigdy nie informował, gdzie jest najbliższy schron dla ludności. Jeszcze ktoś by tam poszedł i zobaczył nieremontowane od 40 lat badziewie z przerdzewiałymi drzwiami, bez wody, kanalizacji i internetu. I zaczął zadawać niewygodne pytania, a jak wiadomo jest to najgorszą formą dręczenia rządu w Polsce przez obywateli. No po prostu rządzić się nie da, gdy obywatele pytają. Dlatego podstawowa zasada wszystkich agencji rządowych to nie odpowiadać na pytania bez wezwania sądowego. I udawać, że nikt o niczym nie wiedział.