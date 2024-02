Przed sejmową komisją śledczą stoi niezwykle odpowiedzialne zadanie. Ma ona szansę nie tylko na uruchomienie procesów uzdrawiających pracę operacyjno-rozpoznawczą służb specjalnych, ale też opracowanie zasad skutecznej i rzetelnej cywilnej kontroli nad ich działalnością

Sejmowa komisja śledcza ws. Pegasusa ma przed sobą ciężkie zadanie

Sejmowa komisja śledcza, działając na podstawie przepisów k.p.k., musi działać tak, aby materiał przez nią zebrany nie tylko był pełny, ale miał również walory dowodowe. Należy więc unikać tworzenia kolejnych faktów medialnych, które oprócz wątku sensacyjnego nie wnoszą nic do budowy rzetelnego obrazu procesu decyzyjnego w sprawie zakupu, przeznaczenia, zastosowania i wykorzystania Pegasusa w ramach realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych przez poszczególne służby policyjne lub specjalne. Ponadto wszelkie fakty medialne, a zwłaszcza coraz częściej pojawiające się w przestrzeni informacyjnej dane wskazujące na ataki hakerskie na smartfony użytkowane przez konkretne osoby przekazywane przez badawcze organizacje pozarządowe Citizen Lab Amnesty International, muszą być dowodowo i procesowo zwaloryzowane i dopiero na takich ustaleniach komisja może budować tezy, wyciągać wnioski, a także formułować rekomendacje na przyszłość.



Zakładać można, że znakomita większość czynności operacyjnych badanych przez komisję śledczą odnosić się będzie do metody pracy operacyjnej zwanej kontrolą operacyjną. Zapewne początkowo badana będzie, a przynajmniej powinna być, przede wszystkim legalność zastosowania kontroli operacyjnej pod kątem wymogów prawnych niezbędnych do jej uzasadnionego zastosowania, którymi są np. odpowiedni katalog przestępstw, rzeczywiste zagrożenia dla podstawowych interesów państwa lub jego porządku konstytucyjnego lub racji stanu. Zbadana być musi bez wątpienia sprawa fundamentalna, jaką jest odpowiedź na pytanie, czy w badanych przypadkach zastosowanie kontroli operacyjnej było zgodne z kardynalną zasadą subsydiarności, która podjęcie przez służby tak inwazyjnej metody, jaką jest kontrola operacyjna, ogranicza wyłącznie do takiej sytuacji, kiedy stosowanie innych metod okazało się nieskuteczne lub nieprzydatne. Jednym słowem trzeba zbadać, czy służby zaczynały swoją pracę od zastosowania kontroli operacyjnej, czy też była ona rezultatem i naturalną konsekwencją wcześniejszych działań operacyjno-rozpoznawczych w danej procedurze operacyjnej. Do tego rodzaju badań komisja śledcza będzie musiała wykorzystać profesjonalnych ekspertów od pracy operacyjnej poszczególnych służb, którzy z racji swoich doświadczeń i wiedzy będą musieli jednoznacznie określić zasadność i prawidłowość poszczególnych działań w konkretnych formach (sprawach, procedurach) pracy operacyjnej.

Jeśli w toku badań komisji okaże się, że kontrola operacyjna była jedynie pretekstem do uzyskiwania informacji, które wykorzystywane były do rozgrywki politycznej, to będzie koniec służb specjalnych, jakie znamy i sygnał do ich gruntownej przebudowy lub nawet opcji zerowej, która w aktualnej sytuacji geopolitycznej byłaby jednakże tak samo katastrofą, co nagłą koniecznością. Jeśli bowiem podczas badań sprawy ówczesnego senatora Krzysztofa Brejzy – szefa sztabu wyborczego największej opozycyjnej partii politycznej – okaże się, że istnieją niepodważalne dowody, że użyto z pozoru legalnych metod operacyjno-rozpoznawczych po to, aby pozyskiwać informacje zapewniające rządzącej opcji politycznej przewagę w procesie wyborczym, będzie to nie tylko katastrofa wizerunkowa polskiego sytemu bezpieczeństwa, ale też całkowita kompromitacja państwowych regulacji ustrojowych. Skalę i rozmiar konsekwencji tego rodzaju ustaleń trudno dziś nawet szacować, a wykorzystanie do tego rodzaju służb państwowych godzi w ich wizerunek w sposób dotychczas niespotykany.

Pegasus może wpłynąć na materiał dowodowy

Kolejną kwestią jest ustalenie, czy użycie Pegasusa jako narzędzia do zastosowania kontroli operacyjnej jako metody pracy operacyjnej, zwłaszcza w kontekście możliwości ingerencji tego oprogramowania w treść danych, które mogą być materiałem dowodowym, nie powoduje stanu, w którym działanie takie przestaje być prawidłową metodą pracy operacyjnej, a staje się działaniem, które uznać można za przestępstwo przekroczenia uprawnień, a uzyskanie zgody sądu na takie działanie staje się zwykłym wymuszeniem za pomocą wprowadzenia w błąd organu sądowego kontrolującego zasadność i celowość działań operacyjnych. Oprogramowanie, które z jednej strony łamie zabezpieczenia danych na nośnikach, a z drugiej pozwala na zaciąganie danych z okresów daleko przekraczających te, na które wydana zostaje zgoda sądu, jest lub może być przyczyną uznania materiału dowodowego za nielegalny. To z kolei rodzić może ogromne konsekwencje dla spraw już zakończonych, osadzanych lub aktualnie trwających. Będzie to miało kolosalny wpływ nie tylko na wymiar sprawiedliwości, ale też na skuteczną walkę z najgroźniejszymi rodzajami przestępczości.

Komisja będzie działać w środowisku, które lubi ciszę i tajemnicę. To zrozumiałe. Służby muszą chronić informacje na temat szczegółów dotyczących metod, form oraz środków pracy operacyjnej, a zwłaszcza danych mogących zidentyfikować funkcjonariuszy operacyjnych oraz osoby udzielające im pomocy. Nie jest tajemnicą prawnie chronioną, że służby mają możliwości techniczne i prawne stosowania złożonych metod pracy operacyjnej za pomocą najnowocześniejszych zdobyczy technologicznych. Prawnie chronione są szczegółowe zainteresowania służb w konkretnych sytuacjach i w stosunku do konkretnych osób lub podmiotów w konkretnym czasie lub okresie. Jeśli jednak okaże się, że stosowanie Pegasusa było działaniem, które tylko z pozoru było legalną metodą pracy operacyjnej, a w rzeczywistości było patologicznym narzędziem wykorzystywanym do partyjnych interesów, to ujawnienie tego faktu nie przyniesie żadnego uszczerbku służbom specjalnym, lecz pomoże przywrócić należny im szacunek społeczny.