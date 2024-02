Nie będzie miło. Raczej przerażająco. Rzecz o jednym z największych skandali na YouTubie w ostatnich miesiącach i latach. Na jednym z kont od wielu lat można obejrzeć film „ Kardynał Wyszyński – Kat który dymał”. To bezpardonowy, wulgarny, łamiący wszelkie zasady obowiązujące na YT. Nie znam nikogo, kto dałby radę wysłuchać tego materiału dłużej niż kilkanaście sekund. To piosenka obrażająca w sposób niewyobrażalnie chamski dwie ważne dla Polaków postaci: kardynała Stefana Wyszyńskiego i papieża Jana Pawła II. Materiał wisi mimo wielokrotnych zgłoszeń do moderatorów i działań podejmowanych przez polskie organy ścigania.

Niestety materiały zamieszczone na YouTubie podlegają pod prawodawstwo amerykańskie, co skutkuje odmową podawania adresów IP właścicieli kont, co uniemożliwia skuteczne ściganie takich osób. Za każdym razem przywołuje się pierwszą poprawkę do konstytucji USA o wolności słowa. Właściciel serwisu udostępnia takie dane wyłącznie w przypadku zabójstw i pedofilii.

Dlaczego YouTube blokuje jedne filmy, a innych broni?

Film i jemu podobne wiszą więc nadal. Tymczasem ostatnio z konta Grzegorza Brauna moderatorzy usunęli kilka filmów, powołując się na własne wytyczne dla społeczności YouTube’a. Od osądzenia posła jest jednak sąd. W sumie mamy to do czynienia z cenzurowaniem przez zagraniczną firmę legalnie wybranego przedstawiciela do polskiego parlamentu. Moderatorami są nieznane osoby. Usuwają w trybie natychmiastowym każdą krytykę LGBT, teorie na temat światowego spisku Żydów, krytyczne uwagi o 156 płciach czy o szkodliwości szczepionek. Filmu szkalującego bezpodstawnie prymasa Wyszyńskiego nie usuwają.