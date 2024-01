Wiktor Orbán nie wyciągnął wniosków z przeszłości

Najnowszy rozdział tych geohistorycznych nieporozumień pisze Wiktor Orbán, co zakrawa na podwójną recydywę w świetle lekcji przeszłości. Okazał się cynicznym, ale skutecznym mistrzem utrwalania władzy poprzez fundusze UE, a nade wszystko pobudzając wiecznie żywą nostalgię za utraconą mocarstwowością. Nieuchronnie konfliktuje to Węgry z sąsiednią Rumunią i Słowacją, a podnoszenie kwestii zakarpackiej mniejszości w czasie rosyjskiej agresji wbija nóż w plecy walczącej Ukrainie. Co gorsza, Orbán, ostentacyjnie podtrzymując przyjazne stosunki z Putinem, blokuje pomoc dla Ukrainy. Czy tani gaz i rosyjskie kredyty na rozbudowę elektrowni atomowej Paks warte są obranej przez Orbána strategii awanturnictwa i izolacji w Unii Europejskiej? Wątpię – nawet wtedy, gdy Węgry będą miały wsparcie słowackiego premiera Fico – bo to mizerna pomoc.

Sojusz przeciwko Unii Europejskiej

Stosunek do Rosji i wojny w Ukrainie różnił, ale kolizyjny kurs z Brukselą jednoczył przez osiem lat bratanków od Orbána i Kaczyńskiego. Wzajemna asekuracja wstrzymywała procedurę z art. 7 traktatów, uruchamianą w obronie unijnych wartości, gdyż wymaga ona jednomyślności. PiS to pierwszy rząd od czasu naszej akcesji, któremu Unia przeszkadzała w rządzeniu, bo utrudniała Kaczyńskiemu urządzanie Polski wedle jego widzimisię. Dla obu krajów awanturnictwo na arenie europejskiej oznaczało wymierne straty w postaci zamrożenia Krajowych Funduszy Odbudowy i nowej generacji funduszy strukturalnych na lata 2021–2027. Korzyści żadnych! Polskie samowykluczenie szczególnie raziło z uwagi na wcześniejsze niebywałe wpływy i pozycje, symbolizowane przez Buzka w Parlamencie Europejskim i Tuska w Radzie Europejskiej, oraz rekordowe fundusze z moim skromnym udziałem.

Kaczyński i toporny styl konfrontacji z Unią Europejską

Orbán potrafi być sprytnym i elastycznym graczem, natomiast awanturnik z Żoliborza dyktował toporny styl konfrontacji z Brukselą. Jego zwieńczeniem i zarazem świadectwem izolacji PiS była tragifarsa „1:27” w roku 2019, kiedy nawet Węgry nie wsparły haniebnej intrygi wymierzonej w Tuska. Jak dotąd był to największy wygłup państwa członkowskiego w dziejach europejskiej integracji! Polityka zagraniczna była zakładnikiem antyniemieckich obsesji Kaczyńskiego, choć powodzenie Niemiec, naszego dzisiejszego partnera w UE i NATO, ma istotne znaczenie dla polskiego eksportu.