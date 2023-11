Rozmiękczoną propozycję ledwo przegłosowano 22 listopada 2023 r.: 291 do 274 (większość mojej frakcji była przeciw). Jeśli Rada Europejska uzna ją za stosowną, może większością głosów zwołać konwent, a jego ustalenia będą musiały być ratyfikowane w parlamentach wszystkich krajów członkowskich; w niektórych przypadkach potrzebne będą referenda narodowe.

Nie ma dziś klimatu dla rewolucyjnych zmian w UE. Integracja rządzi się prawem ewolucji, a nie rewolucji, zgodnie z testamentem ojców założycieli, Schumana i Monneta: „stopniowo tworzyć między Europejczykami możliwie największy interes wspólny”. Lekcje referendum konstytucyjnego oraz brexitu zostały zlekceważone. Z wielu powodów propozycja może okazać się przeciwskuteczna, gdyż żywi eurosceptyczny populizm. Moje proeuropejskie środowisko odbiera ją jako prowokację przed wyborami europejskimi roku 2024.

Są tam sprawy nieakceptowalne. Jak zmiana traktatów przez cztery piąte Rady i ich ratyfikacja przez cztery piąte parlamentów. Jak zbyt daleko idące odejście od zasady jednomyślności. Jak przeniesienie decyzji o nowych zasobach własnych UE, czyli nowych podatkach, do zwykłej procedury legislacyjnej – przy rozumieniu, że nowe źródła zasilenia budżetu UE są konieczne, by spłacić bezzwrotną część krajowych planów odbudowy po roku 2027.

Są propozycje dziwne, jak Komisja Europejska, przezwana egzekutywą, licząca 15 osób, przy prawie jej prezydenta do doboru komisarzy. Są postulaty niemądre, jak referendum europejskie w tym samym dniu, co podobnie jak europejskie listy wyborcze może zniechęcić do głosowania i wyborów. Jest stwierdzenie, że „walutą Unii jest euro’’, chociaż dziś to nieprawda, bo wiele krajów ma własną walutę, a Dania zagwarantowała sobie bezterminowe wyłączenie z euro.

Zamieszanie w Parlamencie Europejskim mobilizuje eurosceptyków

Słowem, źle się stało, bo ten pośpiech i radykalizm przesłania świadomość, że zmiany są konieczne, by zwiększyć sprawczość Unii i tym samym jej użyteczność w oczach obywateli. UE wyczerpała moc kreatywnych dostosowań pozatraktatowych, tak jak zdolność sfinansowania wszystkich zadań, w tym szczególnie pomocy dla Ukrainy, w ciasnych ramach Wieloletnich Ram Finansowych 2021-27, uzgodnionych przed pandemią i agresją Rosji na Ukrainę. Źle się stało, bo stawia to w trudnej sytuacji nowy rząd koalicyjny w Polsce, który chce i może być konstruktywnym uczestnikiem europejskiej integracji, ale nie może zaakceptować ustrojowej rewolucji, która napędza prawicowy ekstremizm.