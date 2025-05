Chatboty AI, jak ChatGPT, Gemini czy Perplexity, podbijają świat i funkcjonowanie bez nich powoli staje się trudne do wyobrażenia. To rewolucja na miarę, jeśli nie wynalezienia koła, to przynajmniej telewizji.

ChatGPT firmy Open AI wspieranej przez Microsoft ma już około 600 mln aktywnych użytkowników miesięcznie, zaś Gemini Google, jak ujawnił na niedawnym I/O 2025 prezes koncernu Sundar Pichai, 400 mln. Co ciekawe, jeszcze w październiku 2024 roku użytkowników było 30 mln, co pokazuje, jak wielka dokonuje się zmiana w sposobie wyszukiwaniu wszelakich informacji, w tym – co najważniejsze z punktu widzenia reklamodawców – na temat produktów i usług. Reklamy i płatne linki pojawią się wkrótce w wyszukiwaniach i odpowiedziach chatbotów.

Jak zmieni się wyszukiwarka Google’a?

To odmieni reklamę internetową, w której jako pośrednik wyjątkowo mocną pozycję zajmuje koncern Google i jego wyszukiwarka. Nic dziwnego, że wyszukiwanie w sieci określa się wręcz „googlaniem”. W efekcie reklamy związane z działaniem wyszukiwarki odpowiadają aż za 56 proc. przychodów grupy, a te wyniosły w I kwartale 90 mld dol. i dotąd dynamicznie rosły. Według Statcounter Global Stats w kwietniu br. udział Google’a w rynku wyszukiwarek wynosił 89,66 proc. Konkurentów dzieli od niego nadal przepaść.