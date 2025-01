Jan Cipiur: Polska górą. I niechby to wróciło

Ciekawy jest przypadek Czech, gdzie realny PKB był niemal taki sam (99 proc.) jak w 1990 r. Jest to w jakiejś części efekt pokaźnej bazy, czyli relatywnie bardzo wysokiego poziomu gospodarki przed 1989 r. Często, co może, choć nie musi dotyczyć południowego sąsiada, samozadowolenie wyklucza „zabijanie się” o lepszy wynik.

Ten sam wskaźnik dla Federacji Rosyjskiej wyniósł 64 proc., dla Białorusi 88 proc., a dla Ukrainy pozbawionej kluczowych surowców i handlujących głównie z pogrążoną w nieustannym kryzysie Rosją – jedynie 43 proc. Model sowiecki polegający m.in. na wszechobecności państwa w gospodarce dowiódł więc swej totalnej nieadekwatności. Jeszcze pół wieku temu ogarniał połowę świata, dziś hołduje mu tylko Korea Północna – parias i jedyne centrum podręcznikowej nędzy w Azji Wschodniej.

Miejsce Polski w rankingu „The Economist”

Minęło 35 lat od „momentu balcerowiczowskiego” w Polsce i ponad ćwierć wieku od początków jego wygaszania. Zgasł na dobre wraz z bezrozumnym i kłamliwym rozwaleniem OFE i powrotem do 60 i 65 lat jako wieku uprawniającego do emerytury. Oba rozwiązania miały wady, ale przecież nie złomuje się aut po lekkich stłuczkach. Stopniowe przechodzenie w Polsce ze zdrowego odżywiania na sterydy i zaklęcia uczyniło z dość już krzepkiej gospodarki chylącego się garbusa.

Liczący już niemal 200 lat, lecz stale goniący za lepszym tygodnik „The Economist” przedstawił w grudniu minionego roku syntetyczną ocenę gospodarek państw najbogatszych i wdrapujących się na szczyty. Zestawienie odzwierciedla wyłącznie stan na rok 2024 opisany pięcioma podstawowymi wskaźnikami ekonomiczno-finansowymi, więc nie daje obrazu przyczyn sukcesu jednych i porażek innych. Ale jest przydatne, bowiem pokazuje, że polska gospodarka jest bez formy, człapiąc w ogonie, zamiast wyrywać w szpicy.

Na czele znalazła się Hiszpania uznawana całkiem niedawno za wielkie zagrożenie dla finansów Europy. Za nią Irlandia i Dania (bez zdziwienia), ale potem Grecja, Włochy i Kolumbia (sic!). Wśród 37 państw polska gospodarka została umieszczona na 28. miejscu zaraz za Węgrami. Żadne dla nas pocieszenie, że za Polską są Belgia, Wielka Brytania, Austria, bo to od dawien dawna oazy majętności, której mamy u nas wielkości homeopatyczne. „The Economist” podsumował, że Hiszpania, Włochy i Grecja zasłużyły na fiestę. My też mamy powód do celebracji, redaktorzy nie napisali (jeszcze?), że słuchać nam trzeba elegii w zgnębionych tonacjach mol.

Populistyczna dywersja działa

Na dzisiejsze smutki gospodarcze nakłada się nabzdyczenie wielu, którzy umieliby w 1990 r. zrobić w gospodarce lepiej i prawie bez kosztów. Teraz chcą gospodarki pod ścisłą kuratelą państwa, a sposobu na wzrost i rozwój upatrują w jedzeniu (konsumpcja), nie zaś machaniu rękoma (inwestycje), no chyba że za miliardy z Unii. Nigdy nie usłyszysz jednak od nich, co konkretnie chcieliby zrobić, co i jak wdrożyć, co zmienić, czego zupełnie zaniechać. Chcą nas zadowolić samym zapewnieniem, że na ich modłę byłoby lepiej, a nawet wyśmienicie. Przechodzą do praktyki, co daje nam w kość i do wiwatu.