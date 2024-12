Witold M. Orłowski: Ostatnie pokolenie rusza do boju

Po drugie, choć nie mamy bezpośrednich dowodów na to, że wynika to z działalności człowieka (np. 15-krotnego wzrostu produkcji energii z paliw kopalnych w ciągu ostatnich 150 lat), to korelacja jest bardzo silna, a innych wytłumaczeń tak gwałtownego przyspieszenie zmian w tym okresie brak.

No i po trzecie, pada pytanie o skuteczność polityki klimatycznej. Nie ma wątpliwości, że jest ona bardzo kosztowna, a jej efekty stoją pod znakiem zapytania w momencie, gdy forsuje ją Unia (odpowiadająca za 6 proc. światowej emisji gazów cieplarnianych), a w niewielkim stopniu przyłączają się do niej USA, Chiny i Indie (łącznie blisko 50 proc.). Należy więc dyskutować o tym, jak w sensowny sposób kształtować tę politykę, tak by zwiększyć jej globalną skuteczność i obniżyć koszty (są na to metody). A nie blokować drogi i niszczyć dzieła sztuki w Europie ani wzywać do „zatrzymania ekologicznego szaleństwa”.

Część negacjonistów deklaruje, że zgodzi się na politykę klimatyczną, ale dopiero kiedy zobaczy twarde dowody, że ocieplenie klimatu ma naprawdę miejsce. To, że ostatnie dziesięć lat to dziesięć najcieplejszych lat odnotowanych w historii pomiarów, nie wystarczy. Czy wystarczyłoby im 30 lat? Może, ale wtedy, kiedy pojawią się już takie twarde dowody, będzie za późno, by coś robić. I wtedy okaże się, że rację miało jednak Ostatnie Pokolenie.