Niestety prezydencja austriacka, której w udziale przypadło wynegocjowanie szczegółów tego projektu, nie miała do niego serca. Potem była pandemia, wojna… I tak obietnica umarła śmiercią naturalną, wzmacniając przekonanie wielu obywateli UE, że ich wola jest ignorowana, a we Wspólnocie są deficyty demokracji.

Pożegnanie z czasem zimowym szansą polskiej prezydencji?

W styczniu stery w Unii przejmie Polska. „Rzeczpospolita” właśnie opisała plan polskiego rządu na prezydencję. Niestety popchnięcia do przodu projektu likwidacji zmian czasu tam nie znalazłem. A warto doń wrócić, choćby w dowód szacunku dla woli mieszkańców Europy, wyrażonej w największych w historii UE konsultacjach społecznych.

Wszyscy mamy dość zmagania się jesienią i wiosną z przeżytkiem sprzed ponad 100 lat. Wówczas zmiana czasu miała sens, bo miliony robotników podążały do fabryk na 6 rano na pierwszą zmianę, a światło słoneczne pozwalało oszczędzać energię elektryczną. Dzisiaj struktura europejskiej gospodarki jest zupełnie inna i rytm dnia przesunął się na godziny późniejsze. Dlatego apeluję do premiera Donalda Tuska, by wykorzystał swoje pół roku na czele UE i powrócił do idei skasowania zmian czasu. Zaskarbi sobie w ten sposób wdzięczność milionów mieszkańców Unii.

Wiem, że na tle tak istotnych spraw, jak obronność czy negocjacje akcesji Ukrainy, pomysł powrotu do projektu sprzed lat może się wydać błahy. Niemniej dobrze pamiętać, że „dowożenie” obietnic złożonych obywatelom to warunek wiarygodności nie tylko poszczególnych polityków, ale i Unii Europejskiej jako całości.