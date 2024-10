Anna Cieślak-Wróblewska: O wyższości składek nad podatkami. Lub odwrotnie

Część polskiej sceny politycznej uważa, że składki, jakie Polacy płacą na różne ubezpieczenie społeczne, to samo zło. Ta krytyka nasiliła się zwłaszcza po reformie Polskiego Ładu, gdy nagle wzrosły obciążenia z tego tytułu dla firm i samozatrudnionych. Stąd też silne nawoływania, czy to ze strony Polski 2050, czy PSL, by składki na ZUS i NFZ jakoś zmniejszyć, obniżyć, urealnić, itp. W domyśle – najlepiej zrobić taki system, by składki płacił ten, co chce.

Reklama

Tymczasem, jak wynika z projektu budżetu państwa na 2025 rok, który właśnie trafił do Sejmu, wpływy ze składek na różnego rodzaju fundusze mają się bardzo dobrze i szybko rosną. Tak szybko, że ich łączna wartość jest niemal bliska wpływom z podatków, a w niektórych ujęciach nawet je przewyższa.

Na co idą składki, a na co podatki

To może być dobry moment, by podyskutować, jaka powinna być struktura dochodów państwa. Czyli na debatę o wyższości składek nad podatkami, lub odwrotnie – o wyższości podatków nad składkami. Przeciwnicy składek podnoszą zwykle, że za mocno obciążają one dochody z pracy, a przez to demotywują do pracy w ogóle (choć to argument, który dotyczy również podatków dochodowych).

Z drugiej zaś strony składki mają być lepsze, bo mają komponent ubezpieczeniowy. Tym samym obywatele mają świadomość, na co konkretnie idą ich pieniądze, a przede wszystkim mogą liczyć, że te pieniądze zostaną przeznaczone na ich własne potrzeby. Szczególnie silnie z przyszłymi świadczeniami powiązane są składki emerytalne, rentowe czy chorobowe (gorzej z tymi zdrowotnymi, skoro jakość usług publicznej służby zdrowia w konkretnym przypadku nie zależy od tego, ile zapłaciliśmy). Za to podatki – twierdzą zwolennicy składek – wpadają w budżetowy worek i w zasadzie nie wiadomo, na co są wykorzystywane.