Wskazują na nie też analizy zawarte m.in. w książce „Corporate Bullshit: Exposing the Lies and Half-Truths That Protect Profit, Power, and Wealth in America”, trójki amerykańskich ekspertów Nicka Hanauera, Joan Walsh i Donalda Cohena (co warte podkreślenia, pierwszy jest przedsiębiorcą i praktykiem venture capital). Szczególnie krytyczny obraz wolnego rynku i kapitalizmu przedstawiony jest w książce pod tytułem „Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa”, autorstwa noblistów George A. Akerlofa i Roberta J. Shillera, deklarujących zarazem swą w wiarę w siłę wolnego rynku. Ich zdaniem „wiele naszych problemów ekonomicznych wynika z samej natury naszego systemu gospodarczego. Jeżeli ludzie biznesu będą zachowywać się całkiem egoistycznie, mając na względzie jedynie własne interesy – tak jak to zakłada teoria ekonomii – to system wolnorynkowy nieuchronnie będzie generował rozliczne próby manipulacji i oszustwa”. Będzie generował zagrożenia egzystencjalne. Wolny rynek jest bowiem wolny do wszystkiego: do oferowania dóbr i antydóbr oraz promowania zachowań społecznie szkodliwych. Znajduje to też odbicie w nie zawsze pochlebnym nazewnictwie wolnorynkowego kapitalizmu, jak np. kapitalizm kasynowy, kapitalizm kolesiów, etatystyczno-państwowy, katastroficzny itp.

W poszukiwania złotego środka

Akcenty w sporach o przyszłość kapitalizmu i kształt optymalnego modelu ustroju społeczno gospodarczego rozkładają się w zależności od tego, jakiej formy kapitalizmu i jakiego kontekstu historycznego dotyczą. Historia i praktyka wykazuje bowiem, że możliwe są bardzo różne proporcje i stany równowagi między sektorem publicznym i prywatnym, a także między konsumpcją zbiorową i indywidualną oraz między inwestowaniem publicznym i prywatnym. Zarazem historia dowodzi, że systemy, w których prawie wszystko jest własnością publiczną, lub prawie wszystko jest prywatne, nie są efektywne.

W ramach poszukiwania złotego środka w relacjach między tymi dwoma formami własności, a tym samym w relacjach państwo–rynek, ukształtowały się zróżnicowane formy kapitalizmu. Jednak żadna z nich nie jest wolna od rozmaitych dysfunkcji, choć przejawiają się one w poszczególnych krajach z różną intensywnością.

Wolny rynek cechuje skłonność do samodestrukcji, czego przejawem są m.in. nasilające się, niszczące fundamentalną dla rynku wolną konkurencję, zjawiska oligopolizacji czy występowania quasi-monopoli

Spękany kapitalistyczny świat

Żyjemy w szczególnie turbulentnych czasach. Społeczno-gospodarcza, geopolityczna, globalna rzeczywistość dostarcza niemal codziennie dowodów nasilającej się entropii, czyli chaosu i bezładu. Poza ekstremalnie negatywnymi, głównie związanymi z ogniskami konfliktów zbrojnych, charakterystyczna jest mnogość rozmaitych, nakładających się na siebie zjawisk kryzysowych. Ich splątanie przywodzi na myśl aleksandryjski węzeł gordyjski. Nie brakuje dowodów, że świat staje się coraz bardziej spękany i chwiejny, co przekłada się na brak poczucia bezpieczeństwa.

Potwierdzają badania naukowe i publikacje. Amerykański politolog Adam Tooze określa obecną sytuację w świecie jako polycrisis, wskazując, że „podczas gdy w latach 80. wciąż można było wierzyć, że »rynek« skutecznie pokieruje gospodarką, zapewni wzrost, rozwiąże sporne kwestie polityczne i wygra zimną wojnę, kto dzisiaj wysuwałby to samo twierdzenie?”.