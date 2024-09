Nie słychać, żeby państwo chciało odciąć się od bezpośredniego udziału w gospodarce. Nie ma zapowiedzi prywatyzacji spółek Skarbu Państwa. Straszy pojęcie spółek strategicznych, jakby nie było innych niż własność sposobów pilnowania interesu państwowego, np. w postaci tzw. złotej akcji. Chociaż największe zachodnie spółki zbrojeniowe to firmy prywatne, to w Polsce stanowczo zbyt dużo ludzi wierzy ciągle, że państwowe jest lepsze w gospodarce niż prywatne, podczas gdy jest odwrotnie. Koalicyjny rząd uwikłany w ważne, lecz nie najważniejsze kwestie światopoglądowe nic z tym nie zrobi. Brakuje sprawdzonej gdzie indziej maści na rogi, więc nie wyczekujmy polskich jednorożców.

Nawet szybki rzut okiem ujawnia, że maść na porost rogów u start-upów jest wieloskładnikowa. Aptekarze wiedzą, że do leczniczych ingrediencji trzeba dodać bazę. Były szef Google’a Eric Schmidt powiedział ostatnio studentom ze Stanfordu, że firma przegrywa wyścig z liderami AI, ponieważ zdecydowała, że ważniejsze od wygranej są równowaga między pracą a życiem codziennym, wczesne wychodzenie z pracy i praca zdalna. Jedno zdanie i trzy razy słowo praca, ale bardziej w znaczeniu laby.

Schmidt dodał więc, że start-upy sprawdzają się dlatego, że „ludzie zasuwają w nich jak diabli” (the people work like hell). Dopiero gdy wypowiedział te słowa, zorientował się, że mówi nie do tych słuchaczy, więc wyjaśniał potem na łamach „The Wall Street Journal”, że wyraził się nie tak, jak chciał. Ponieważ prawdziwe są przede wszystkim słowa zdementowane, więc tak – start-up to harówa do sześcianu, a w Polsce lepiej mówić o czterodniowym tygodniu pracy i bezwarunkowym dochodzie podstawowym.

Smakowite kąski z polskiego talerza

Ze świecą szukać w Polsce odpowiednio wyposażonych rodzimych funduszy venture capital, które są w świecie naturalnymi i największymi dostawcami środków dla start-upów. Zagraniczne VC siejące gdzie indziej „złotem” z worków, w Polsce posypują drobniakami z garstki. Niekiedy jednak pogrzebią w portfelu i zgarniają najsmakowitsze kąski. Tak było z poznańskim przedsięwzięciem Allegro, które od lat kontrolowane jest przez obce firmy. Prywatne fundusze VC z kraju i ze świata zachowują się racjonalnie: gdy nie ma w lesie grzybów, grzybiarze siedzą w domach.

Według danych z raportu PFR Ventures i Inovo VC, w 2023 r. zasilenie w łącznej wysokości 2,1 mld zł od 210 funduszy VC pozyskało 399 spółek. W latach 2022 i 2021 zaangażowanie funduszy VC wynosiło po ok. 3,6 mld zł, a więc biznes mocno przywiądł. Czy był to efekt wstrzymywania i oczekiwania na wyniki wyborów?

Oczywistym punktem odniesienia jest wartość zaangażowania VC w skali globalnej, która wg Statisty miała wynieść w 2023 r. nieco ponad 450 mld dol. To oznacza, że inwestycje VC w Polsce stanowiły prawdopodobnie 1 promil, czyli dziesiątą część jednego procenta światowych.