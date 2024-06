W kontrze do tego mamy albo kompletnych negacjonistów twierdzących, że żadnych niepokojących zmian nie ma, a polityka klimatyczna jest szkodliwą bzdurą (do górniczych związków zawodowych i liderów Konfederacji ostatnio dołączył prezes PiS), albo zwolenników tezy, że nawet jeśli coś jest na rzeczy, to nas te sprawy nie dotyczą (najwyżej będą rosły sobie palmy nad Bałtykiem). Nie, grożą nam zjawiska znacznie groźniejsze – na przykład masowa imigracja nie setek tysięcy, jak dziś, ale setek milionów mieszkańców Afryki, szturmujących granice Europy w ucieczce przed śmiercią głodową.

Jak już mamy poważnie rozmawiać o problemach stojących przed Europą, to róbmy to serio, a nie unikajmy starannie tych, które nie spodobają się pewnym grupom wyborców

Trudno też zgodzić się z takim podejściem, że o jednych sprawach należy mówić otwarcie i nie bać się dyskusji, ale inne trzeba uznać za aksjomaty, których nie wolno dotykać. Co do obrony nie ma wątpliwości. Europa nie jest i nic nie wskazuje na to, by w przewidywalnej przyszłości była bezpieczna, a zatem można co najwyżej spierać się o to, w jaki sposób temu zaradzić. Ale już argument, że nie wolno w ogóle dyskutować na temat „europejskiej umowy społecznej” (przyszłości modelu socjalnego) jest co najmniej wątpliwy. Nie tylko wolno, ale trzeba to robić, bo europejskiego modelu socjalnego, tak czy owak, nie da się na dłuższą metę utrzymać. W starzejących się społeczeństwach nie da się sfinansować potrzeb emerytów składkami od pracujących, bo drastycznie spada relacja płacących składki do pobierających świadczenia (masowa imigracja, nawet gdyby była społecznie akceptowanym narzędziem walki z tym zjawiskiem, oznaczałaby tylko przesunięcie problemu w czasie, zapewne o kilka czy kilkanaście lat).

Jak już mamy poważnie rozmawiać o problemach stojących przed Europą, to róbmy to serio, a nie unikajmy starannie tych, które nie spodobają się pewnym grupom wyborców.

Trudno zaakceptować wnioski Mateusza Morawieckiego

Jak widać, zgadzam się w zasadzie z samą diagnozą, ale niekoniecznie z wnioskami. Zresztą nie pierwszy raz: przypomnijmy sobie, jak słuszna była diagnoza problemów rozwojowych polskiej gospodarki sformułowana osiem lat temu w „Strategii odpowiedzialnego rozwoju” Mateusza Morawieckiego i jak karykaturalnie nieskuteczne okazały się recepty, które w niej sformułowano (flotylle dronów, milion samochodów elektrycznych czy awans Polski do światowej czołówki technologicznej dzięki inwestycjom państwowych firm paliwowych).