Premiera „Czarnej maski”. Czy rzeczywiście nie ma ratunku dla świata

Część środkowa „Czarnej maski” to wielki, trwający prawie 20 minut monolog Benigny, wyznającej prawdę o swoim życiu. To jedna z najtrudniejszych scen dla śpiewaczki we współczesnej operze. Natalia Rubiś, w której sopranowym głosie więcej jest liryzmu niż dramatycznej potęgi, balansuje momentami na granicy swych możliwości wokalnych, ale potrafi przekazać nieprawdopodobną skalę emocji – od intymności do niemal histerii – więc ten monolog staje się kulminacją opery.

Wszystko, co zdarzy się potem, zmierza do końca, w którym nikt nie okaże się wygranym. Taniec śmierci dokonał się, mimo że Murzyn Johnson nie pojawił się w salonie, choć dzięki zaskakującemu pomysłowi Davida Pountneya jest w nim obecny. Reżyser rozszerzył też zakończenie w sposób, którego nie należy zdradzać. Bardziej uwspółcześnił aktualną wymowę „Czarnej maski”. Nie jest ona optymistyczna dla naszego świata, w którym rzekomo obowiązuje tolerancja, wielość poglądów i konieczność dialogu.

Co zrobił Bassem Akiki

Ten spektakl jest tak spójny i wyrazisty również dzięki jego drugiemu twórcy Bassemowi Akiki. Z ogromną konsekwencją poprowadził on orkiestrę, chór (śpiewający przede wszystkim za sceną) oraz solistów przez gąszcz tej partytury. Dzięki niemu muzyka Krzysztofa Pendereckiego współkreuje sceniczny dramat, jest w nim pierwszoplanowym bohaterem, choć podporządkowuje się wizji reżysera.

Bassem Akiki dał jedną z najlepszych interpretacji muzycznych Opery Narodowej ostatnich sezonów. Pracujący pod jego batutą wszyscy soliści stworzyli wręcz modelową kreację zbiorową, w której każdy mocno zaznaczył swą obecność na scenie. Internet zaś daje tę szansę – w przeciwieństwie do wymuszającej ograniczenia objętościowe publikacji papierowej – że oprócz Natalii Rubiś można też wymienić wszystkich pozostałych, bo na to zasługują: od Wojciecha Parchema (burmistrz Schiller), poprzez Katarzynę Drelich, Elżbietę Wróblewską, Szymona Ronę, Wojciecha Gierlacha, Adrianę Ferfecką, Krzysztofa Szumańskiego, Bartosza Kieszkowskiego, Dariusza Macheja, Mateusza Zajdla, Remigiusza Łukomskiego, Magdalenę Plutę, Piotra Maciejowskiego aż do debiutanta Filipa Rutkowskiego.