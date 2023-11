"Otello" w Poznaniu: Miłość, zazdrość, zbrodnia, również w poczuciu klaustrofobii

Realizatorzy poznańskiej inscenizacji "Otella" informują, że ich spektakl to "dramat wielkich namiętności: miłość unicestwioną przez chorobliwą zazdrość, którą napędza intryga i kłamstwo, obsesja zemsty i żądza władzy". Według nich, "Verdi napisał znakomitą muzykę, którą po raz kolejny udowodnił światu, że jest geniuszem dysponującym niebywałą wyobraźnią i kunsztem kompozytorskim. Jego "Otello" to dzieło oryginalne i bardzo nowatorskie. Już na początku, zamiast uwertury, słyszymy szalejącą burzę, która zwiastuje dynamikę zdarzeń i siłę uczuć. Ponadto Verdi w bardzo odkrywczy sposób wykorzystał instrumenty, zwłaszcza dęte, a także wprowadził monologi o charakterze deklamacyjnym". Do słów Jacka Kaspszyka nawiązał natomiast Gwyn Hughes Jones - tenor, który w sobotniej premierze wystąpi w roli Otella. Przyznał on, że do takich ról „solista przygotowuje się przez dekady, zarówno od strony muzycznej, jak i od strony wokalnej”. Jak mówił, założeniem tej inscenizacji było żeby na scenie odmalować w miarę kompletny obraz człowieka. -"Z jednej strony mamy bardzo intymne sytuacje, których Otello doświadcza z Desdemoną. Mamy też takie, w których pokazuje on swoją siłę i moc, kiedy mamy do czynienia z sytuacjami wojennymi. Pomiędzy tymi dwoma ekstremami należało zbudować postać, która będzie postacią z krwi i kości. Mam nadzieję, że mi się to uda” - zaznaczał.

"Otello": główne postacie

Na sukces liczy też Dario Solari (baryton), który w sobotniej premierze wcieli się w postać Jago - sprawcy wszystkich scenicznych nieszczęść. Pochodzący z Urugwaju artysta przyznaje, że w kreowanej postaci nie dostrzega ani jednej pozytywnej cechy. Nie ukrywa jednak, że rola negatywnej postaci, która jest sprawcą wszystkich tragedii może sprawiać... przyjemność. W końcu, dla osiągnięcia zamierzonego celu, jest taką postacią, która jest oczekiwana w danym momencie spektaklu. Pojawiają się więc tutaj wyzwania aktorskie, których realizacja daje satysfakcję - zapewnia sceniczny Jago.

Czy przeciwwagą dla ukazanego w tej sztuce zła może być piękna Desdemona?

Iwona Sobotka (sopran) premierowa odtwórczyni tej roli, zaprzecza. Jej zdaniem, w tej operze nie ma takiej kompensacji. Grając Desdemonę jestem osobą słabszą- ofiarą. To ja jestem uduszona, a nie ja kogoś duszę- podsumowuje artystka.

Realizatorzy premiery w Teatrze Wielkim w Poznaniu przypominają, że "Otello" G. Verdiego od blisko 140.lat czyli od premiery w mediolańskiej La Scali (1887), regularnie wystawiana jest na deskach teatrów operowych świata. Utrzymują, że "utkana z podszeptów fałszywych sprzymierzeńców intryga, zestawiona z pełną pasji muzyką, wprowadzi nas w świat mrocznych tajemnic ludzkiego umysłu". "Miłość, zazdrość, zbrodnia – ich zdaniem- wciąż są tak samo nośne jak w czasach Szekspira, Verdiego".

"Otello" w Teatrze Wielkim w Poznaniu ma dwie obsady. Solistom towarzyszy orkiestra oraz dwa chóry: Chór Teatru Wielkiego oraz Dziecięcy Chór Operowy. Kolejne spektakle zaplanowane są do soboty 2 grudnia. Następna okazja by zapoznać się z dziełem Verdiego pojawi się pod koniec maja przyszłego roku.