Aktualizacja: 11.10.2025 11:03 Publikacja: 10.10.2025 06:00
Przedstawienie „Bodyguard” w Manchesterze nie mogło być kontynuowane, ponieważ personel teatru Palace, który próbował uciszyć głośno śpiewającego widza, został potraktowany „bezprecedensową przemocą”. Wezwano policję
Foto: Twitter PA Wire
Dla teatromanów ekranizacja „Ziemi obiecanej” Władysława Reymonta w mistrzowskiej reżyserii Andrzeja Wajdy jest dziełem niedającym się zapomnieć – nie tylko z powodu kreacji wybitnych aktorów Daniela Olbrychskiego, Andrzeja Seweryna i Wojciecha Pszoniaka. Mam na myśli scenę w łódzkim teatrze, gdy pada słynne pytanie „Ile milionów może być na sali?”. Wodewilowy występ na scenie najmniej zgromadzonych interesuje. Wszyscy się przekrzykują, plotkują mocno podchmieleni albo negocjują nowe kontrakty. W prywatnych lożach dzieją się rzeczy być może jeszcze bardziej perwersyjne.
