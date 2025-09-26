Gość „Plusa Minusa” poleca. Michał Mizera: Sztuka w czasach przedwojennych

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Aktualizacja: 26.09.2025 16:14 Publikacja: 26.09.2025 15:50
Michał Mizera
Foto: MARTA ANKIERSZTEJN, ARCHIWUM ARTYSTYCZNE TEATRU NARODOWEGO
Zarekomenduję biografię Witkacego pióra mojego teatralnego kolegi Przemysława Pawlaka. Sięgnąłem po nią niemal dokładnie w rocznicę śmierci Witkacego, a więc i agresji ZSRR na Polskę w 1939 r. Ta zbieżność odsłoniła przede mną współczesny kontekst jego katastrofizmu. Jak o wielu pisarzach można powiedzieć, że wyprzedzili swoją epokę, tak on w błysku intuicji dostrzegł coś, co dziś staje się naszym udziałem powszechnie: jednolita zbiorowość, by nie powiedzieć masa, której wyznaczniki ograniczają twórczą indywidualność człowieka, zanik uczuć metafizycznych oraz potrzeby duchowego rozwoju. Wspomnienie samobójczej śmierci Witkacego dodatkowo wzmacnia poczucie zagrożenia – nie tylko wojennego, ale też zagrożenia duchową jałowością.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Wiara w duszę oraz przekonania z niej wynikające od zawsze napędzały naszą historię, przekonuje Paul Ham.
„Alarum” to kolejny zachodni film zapraszający na wycieczkę do „Polski”.
„Sirât” to kino, które łączy energię survivalowego thrillera z poetyką medytacji nad kondycją współczesności. Po...
Obfita instrukcja, pudło pełne figurek, kostek, żetonów, znaczników, wielość dróg prowadzących do zwycięstwa, ma...
85 lat temu Witold Pilecki dobrowolnie dał się schwytać w łapance, by trafić do Auschwitz. Zgadzając się co do t...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas