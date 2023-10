Premiera w Operze Narodowej: ślepy tor w Europie

Wedle zapowiedzi nad tekstem „Ślepego toru” unosi się duch Samuela Becketta, ale również i Sławomira Mrożka. Jest to zatem opera z pogranicza teatru absurdu i groteski, nazwana przez autorów także operową powiastką filozoficzną.

Pierwszy był Stanisław Lem

Akcja toczy się w bliżej nieokreślonym miejscu, ale dotyka spraw niezwykle aktualnych. Oto na małej stacyjce w fikcyjnym księstwie Alpos – w samym centrum Europy – która znajduje się spotykają się pasażerowie podróżujący w różne strony. Muszą jednak najpierw dostać się do Berna, gdzie zatrzymują się międzynarodowe ekspresy. Wśród pasażerów są Moderniści zmierzający na wielki kongres w Paryżu, gdzie ma zostać ustanowiona flaga Ziemi. Są też Konserwatyści udający się na „Dni Świętości” do Rzymu, a także tajemniczy Barbarzyńcy/Terroryści szykujący się do jakiejś akcji w Berlinie.

Pasażerom grozi spóźnienie na przesiadkę w Bernie. Z tarapatów wybawia ich ogarnięty zwątpieniami co do przyszłości świata Samobójca, który przykuł się do torów kajdankami. Zawiadowca stacji, chcąc go uratować, a zarazem uniknąć katastrofy, musi zatrzymać awaryjnie międzynarodowy ekspres, co pozwala wszystkim pasażerom nielegalnie do niego wsiąść.

Twórcą inscenizacji „Ślepego toru” jest Marek Weiss: reżyser o największym dorobku operowym w Polsce. Reżyserskie przygody barwnie opisał w wydanej właśnie przez PWM książce „Biały wieloryb”. Muzycznie spektakl przygotował inny znawca opery, Łukasz Borowicz. W rolach głównych wystąpią Krzysztof Szumański (Samobójca) i Stanisław Kuflyuk (Zawiadowca).

Premiera „Ślepego toru” – 14 października. Spektakl będzie można oglądać w Operze Narodowej do 28 października.