Rak prostaty to seryjny zabójca mężczyzn w Polsce. Co z diagnostyką i terapią?

O stanie wiedzy na temat prostaty i jej chorób najlepiej mówią ostatnie badania prezentowane przez dr. Jakuba Żołnierka, onkologa klinicznego z Centrum Onkologii w Warszawie. Wynika z nich, że 37 proc. kobiet sądzi, że ma prostatę. 54 proc. mężczyzn również sądzi, że kobiety mają prostatę. Z badań wynika też, że nawet jeśli wiemy, że ją mamy, to nie wiemy gdzie się znajduje.

Reklama

Niby jest to śmieszne, ale tak naprawdę przerażające. Rak prostaty staje się bowiem w naszym kraju seryjnym zabójcą. Jest najczęstszym nowotworem u mężczyzn na świecie i w Polsce. Stał się też najczęstszą przyczyną zgonów u mężczyzn z powodu nowotworów. Każdego roku raka prostaty diagnozuje się u około 22 tysięcy mężczyzn w Polsce, a 6 tys. z nich z tego powodu umiera. To 20 osób dziennie, jedna osoba na godzinę. Co ciekawe, dramatycznie różni się liczba stawianych w poszczególnych regionach Polski diagnoz. Wynika to prawdopodobnie z dostępu do diagnostyki i specjalistów.

Czytaj więcej Zdrowie Nowe testy krwi będą wykrywać raka. Co zastąpią? Naukowcy są zdania, że komórki nowotworowe można wykryć za pomocą testów krwi, nawet zanim pojawią się symptomy choroby. Czy jest to możliwe? Eksperci wyjaśniają.

- Tym, co nas najbardziej niepokoi jest fakt, że 25 proc. nowo zdiagnozowanych osób ma już przerzuty, a to powoduje, że pogarszają się zarówno możliwości terapeutyczne, jak też szanse na pełne wyleczenie - tłumaczy dr Żołnierek. – Jako że ten nowotwór leczymy coraz bardziej efektywnie i pacjenci żyją długo, to tych chorych z nowotworem stercza jest w naszym kraju kilkaset tysięcy – dodaje.