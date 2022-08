Wiceszef resortu kierowanego przez Adama Niedzielskiego był w TV Republika pytany o aktualną sytuację związaną z koronawirusem SARS-CoV-2. Waldemar Kraska przekazał, że w polskich szpitalach jest ponad 2 tys. pacjentów z COVID-19. - To są najczęściej przypadki w miarę łagodne - powiedział dodając, że pacjenci są "zdecydowanie krócej hospitalizowani" niż w poprzednich falach epidemii, a przebieg kliniczny choroby jest u nich "zdecydowanie łagodniejszy".

- Pierwsze zdjęcia, które są wykonywane czy też tomografie płuc pokazują, że zajętość płuc nie jest aż tak duża, jak to było w poprzedniej fali - mówił Kraska. Zastrzegł, że liczba hospitalizacji covidowych "pewnie jeszcze wzrośnie". - Bo to jest normalne, szczególnie u osób starszych, obciążonych wielochorobowością. Te osoby czasem prewencyjnie są hospitalizowane, żeby leczenie szpitalne wdrożyć. Ale tutaj nie widzimy na dzień dzisiejszy jakiegoś wielkiego obciążenia chorych z COVID-19 - kontynuował.

Wiceminister zdrowia przekazał, że osób, które trafiają do szpitali z powodu "czystego covidu" jest "zdecydowanie mniej" niż w poprzednich falach i że teraz mniej więcej połowa pacjentów covidowych to osoby, które zgłosiły się do szpitali z innymi schorzeniami, u których "zrobiono test, wyszedł covid".

Waldemar Kraska był pytany, czy jesienią wrócą ogólnokrajowe obostrzenia, wprowadzane przez rząd w związku z koronawirusem. Polityk odparł, że Ministerstwo Zdrowia obserwuje sytuację w Europie. - Informacje, które otrzymujemy, także dotyczą ewentualnych obostrzeń, które kraje by mogły planować. Na dzień dzisiejszy żaden kraj nie planuje jakichś dodatkowych obostrzeń covidowych, jak to miało miejsce w poprzednich falach. Myślę, że jeżeli pojawią się, to tzw. miękkie zalecenia, czyli właśnie dla osób starszych, żeby używać maseczek w komunikacji miejskiej - powiedział.

Wiceminister zdrowia został zapytany, czy wprowadzony ponownie może zostać obowiązek noszenia maseczek ochronnych w komunikacji miejskiej dla wszystkich grup wiekowych. - Nie wykluczam takiej ewentualności, bo to nie jest bardzo uciążliwe dla człowieka, założyć maseczkę - chodziliśmy w maseczkach - odparł.

- Będzie to wszystko zależało od tego, jak ta jesienna fala będzie duża - zadeklarował. Dodał, że według prognoz, którymi dysponuje resort, szczyt fali prawdopodobnie nastąpi na przełomie września i października. - Ale nie będzie to aż taki duży wzrost jeżeli chodzi o liczbę osób w szpitalach i (liczbę - red.) osób, które zachorowały, ponieważ już mamy tę odporność, jesteśmy w jakiś sposób... już każdy miał kontakt z wirusem, czyli nasz organizm już jakby troszeczkę przygotował się na tę walkę z COVID-19 - powiedział Kraska.