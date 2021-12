Wojciech Andrusiewicz doprecyzował, że będzie to nowelizacja rozporządzenia, które wprowadzało stan epidemii w Polsce. - Mówimy tu o obowiązkowym szczepieniu zarówno stricte zawodów medycznych, jak i wszystkich pracowników podmiotów medycznych w kraju wraz z aptekami - oświadczył rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

- Każdy pracownik ochrony zdrowia, czy jest medykiem, czy medykiem nie jest, od 1 marca 2022 r. będzie musiał udokumentować przejście pełnego szczepienia (na COVID-19). Do 1 marca taka osoba będzie musiała być zaszczepiona, a nie że 1 marca rozpocznie szczepienia - dodał.

- Od 1 marca, zgodnie z rozporządzeniem, które dziś lub jutro pojawi się w obiegu, będzie obowiązek udokumentowania szczepień w podmiotach medycznych, w tym w aptekach - powiedział.

Jakie będą konsekwencje dla pracowników służby zdrowia, którzy do 1 marca nie zaszczepią się na COVID-19? - Zgodnie z Kodeksem pracy. Pracodawca będzie podejmował indywidualnie decyzję wobec pracownika, który nie wykona obowiązku szczepień, tak jak obecnie nie wykona obowiązku szczepień na WZW typu B. Jeżeli jest obowiązek szczepień, a pracownik go nie wykona, nie może zostać dopuszczony do wykonywania swoich obowiązków w miejscu pracy - oświadczył rzecznik resortu zdrowia.



- Idąc śladem Niemiec, Austrii, będziemy chcieli od 1 marca wprowadzić obowiązek szczepień dla trzech grup: medyków, nauczycieli i służb mundurowych - oświadczył na początku miesiąca minister zdrowia Adam Niedzielski. - Od 1 marca będzie to już szczepienie, które jest wymagane jako warunek spełnienia warunków pracy - mówił.

Rzecznik MZ został w środę zapytany o obowiązkowe szczepienia na COVID-19 dla nauczycieli i przedstawicieli służb mundurowych. - Toczą się rozmowy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, jak i z ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Rozmowy z MSWiA są bardziej zaawansowane. Nie chcę zdradzać więcej szczegółów - odparł.