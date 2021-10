Powodem przedłużającej się pandemii jest fakt, że biedniejsze kraje świata nie otrzymują tyle szczepionek, ile potrzebują - tłumaczy dr Aylward. Jego zdaniem w wyniku tego kryzys związany z COVID-19 może przeciągnąć się na większą część 2022 roku.

W Afryce mniej niż 5 proc. mieszkańców jest zaszczepionych. Na innych kontynentach odsetek ten wynosi 40 proc. W Afryce wykonano jedynie 2,6 proc. wszystkich szczepień wykonanych na świecie. Większość szczepień wykonano w krajach wysoko i średnio rozwiniętych.

Organizacje charytatywne - w tym Oxfam i UNAids krytykowały Kanadę i Wielką Brytanię za pozyskiwanie szczepionek za pośrednictwem programu Covax, działającego pod egidą ONZ i WHO. Program ten miał zapewnić bardziej sprawiedliwy podział szczepionek na świecie - szczepionki w ramach tego programu miały trafiać przede wszystkim do krajów słabo rozwiniętych. Tymczasem Wielka Brytania otrzymała z programu Covax 539 370 szczepionek Pfizer/BioNTech, a Kanada pozyskała z tego źródła niemal milion szczepionek koncernu AstraZeneca.



Dr Aylward zaapelował do najbogatszych państw świata, by odstąpiły swoje miejsce w kolejkach na listach oczekujących na dostawy szczepionek, tak, aby w pierwszej kolejności trafiły one do najuboższych krajów świata.

371 mln Tyle szczepionek rozprowadzono na świecie w ramach programu Covax

- Musimy przyspieszyć, albo wiecie co? Pandemia potrwa o rok dłużej niż powinna - ostrzegł przedstawiciel WHO.



W ramach programu Covax do końca 2021 roku rozprowadzonych miały zostać 2 mld szczepionek na COVID-19, ale jak dotąd dostarczono w ramach tego programu jedynie 371 mln dawek.