Aktualizacja: 19.01.2026 15:51 Publikacja: 19.01.2026 14:35
Po lutowym wykupie obligacji za 240 mln zł firma Ghelamco będzie miała oddech do marca 2027 r. Wtedy zapadają papiery o wartości 405 mln zł.
Foto: mat. prasowe
200 mln zł to wartość ważnego przez sześć lat programu emisji obligacji przyjętego przez należącą do Ghelamco Invest firmę celową Sobieski Towers sp. z o.o. Na rynku pojawiły się spekulacje, że to przygrywka do rozpoczęcia planowanego od dawna projektu pod roboczą nazwą Sobieski Tower, czyli wieżowca biurowego o powierzchni 43 tys. mkw. przy Placu Zawiszy w Warszawie.
Czekamy na komentarz od dewelopera.
Ghelamco Invest ma jednak przede wszystkim do wykupu 3 lutego obligacje o wartości 240 mln zł. Prawdopodobnie emisja w Sobieski Towers zostanie wykorzystana na częściowe rolowanie tej serii. Tak zresztą sugeruje lakoniczny komentarz w raporcie bieżącym: Sobieski rozważa emisję obligacji w ramach limitu dostępnego w ramach programu w I kwartale 2026 r.
Podobny mechanizm zastosowano we wrześniu, kiedy zapadały papiery o wartości 170 mln zł. 120 mln zł na wykup grupa pozyskała z emisji obligacji przez Kemberton sp. z o.o., realizującą projekt biurowy Vibe. Tu konieczne było twardsze niż dotąd zabezpieczenie, czyli wpis na hipotekach. W przypadku Sobieski Towers zasygnalizowano, że zabezpieczeniem będą poręczenia firmy, przez którą operacje w Polsce kontroluje belgijskie Ghelamco.
Ghelamco nie wykluczało sprzedaży z początkiem 2026 r. flagowego biurowca The Bridge, ale grupa doszła do wniosku, że na poprawiającym się rynku biurowym nie należy spieszyć się z transakcją.
Czytaj więcej
Obligacje Ghelamco Invest za 170 mln zł zostały wykupione w terminie. Część długu spłacono dzięki...
Na rynku Catalyst w obrocie są papiery o wartości 1 mld zł. Zapadająca w lutym seria wyceniana jest na ponad 98 proc. wartości nominalnej wobec 94 proc. pod koniec 2025 r. W tym miesiącu mocno poprawiło się postrzeganie serii zapadających w kolejnych latach. Pod koniec zeszłego roku normą była siódemka z przodu. W poniedziałek wyceny podchodziły już pod 90 proc. Po lutowej spłacie firma będzie miała oddech do marca 2027 r., ale wtedy zapadają papiery o wartości 405 mln zł.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Na szerokim rynku IV kwartał był najgorętszy. Deweloperzy zabiegali o klientów promocjami i uzyskali efekty. Jak...
W IV kwartale 2025 r. nie oddano w Warszawie żadnego biurowca. Wskaźnik pustostanów spadł do 9,1 proc. – podaje...
Sprzedaż nowych mieszkań przyspieszyła. Ponad połowa deweloperów spodziewa się dalszego wzrostu liczby transakcj...
Silne magazyny, biura przed odbiciem, ostrożny kapitał – tak rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce na począt...
Aż 45 proc. badanych uznaje spadki cen mieszkań za mało prawdopodobne, a 28 proc. za nierealne – wynika z analiz...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas