Rzeczpospolita

Nieruchomości
Reklama

Ghelamco szykuje się do wykupu obligacji

Rolowanie zapadającego za dwa tygodnie długu czy nowy projekt biurowy? Raczej to pierwsze jest celem emisji obligacji szykowanej przez spółkę zależną.

Publikacja: 19.01.2026 14:35

Po lutowym wykupie obligacji za 240 mln zł firma Ghelamco będzie miała oddech do marca 2027 r. Wtedy

Po lutowym wykupie obligacji za 240 mln zł firma Ghelamco będzie miała oddech do marca 2027 r. Wtedy zapadają papiery o wartości 405 mln zł.

Foto: mat. prasowe

Adam Roguski

200 mln zł to wartość ważnego przez sześć lat programu emisji obligacji przyjętego przez należącą do Ghelamco Invest firmę celową Sobieski Towers sp. z o.o. Na rynku pojawiły się spekulacje, że to przygrywka do rozpoczęcia planowanego od dawna projektu pod roboczą nazwą Sobieski Tower, czyli wieżowca biurowego o powierzchni 43 tys. mkw. przy Placu Zawiszy w Warszawie.

Czekamy na komentarz od dewelopera.

Emisje obligacji spółek córek pomagają spłacić dług Ghelamco

Ghelamco Invest ma jednak przede wszystkim do wykupu 3 lutego obligacje o wartości 240 mln zł. Prawdopodobnie emisja w Sobieski Towers zostanie wykorzystana na częściowe rolowanie tej serii. Tak zresztą sugeruje lakoniczny komentarz w raporcie bieżącym: Sobieski rozważa emisję obligacji w ramach limitu dostępnego w ramach programu w I kwartale 2026 r.

Podobny mechanizm zastosowano we wrześniu, kiedy zapadały papiery o wartości 170 mln zł. 120 mln zł na wykup grupa pozyskała z emisji obligacji przez Kemberton sp. z o.o., realizującą projekt biurowy Vibe. Tu konieczne było twardsze niż dotąd zabezpieczenie, czyli wpis na hipotekach. W przypadku Sobieski Towers zasygnalizowano, że zabezpieczeniem będą poręczenia firmy, przez którą operacje w Polsce kontroluje belgijskie Ghelamco.

Reklama
Reklama

Ghelamco nie wykluczało sprzedaży z początkiem 2026 r. flagowego biurowca The Bridge, ale grupa doszła do wniosku, że na poprawiającym się rynku biurowym nie należy spieszyć się z transakcją.

Czytaj więcej

Ghelamco zastąpiło zapadający dług nowym. Obligacje są tańsze i mocniej zabezpieczone
Nieruchomości
Ghelamco wykupiło wrześniowe obligacje. Grupa uplasowała nowe papiery

Mocna poprawa notowań obligacji Ghelamco na rynku Catalyst

Na rynku Catalyst w obrocie są papiery o wartości 1 mld zł. Zapadająca w lutym seria wyceniana jest na ponad 98 proc. wartości nominalnej wobec 94 proc. pod koniec 2025 r. W tym miesiącu mocno poprawiło się postrzeganie serii zapadających w kolejnych latach. Pod koniec zeszłego roku normą była siódemka z przodu. W poniedziałek wyceny podchodziły już pod 90 proc. Po lutowej spłacie firma będzie miała oddech do marca 2027 r., ale wtedy zapadają papiery o wartości 405 mln zł.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Nieruchomości Nieruchomości Komercyjne Ghelamco
Deweloperzy z rynku kapitałowego prezentują liczbę sprzedanych w 2025 r. mieszkań.
Nieruchomości
Deweloperzy podsumowują sprzedaż mieszkań w IV kwartale i całym 2025 roku
W IV kwartale 2025 roku wynajęto w Warszawie niemal 309,9 tys. mkw. powierzchni biurowej
Nieruchomości
Biura w Warszawie. Mniej pustych powierzchni do pracy
Rynek nowych mieszkań jest mocno uzależniony od kredytów hipotecznych
Nieruchomości
Góra gotowych niesprzedanych mieszkań, ale deweloperzy w dobrych nastrojach
Rynek biur przeszedł w ostatnim czasie dużą zmianę. Upowszechnił się model pracy hybrydowej, a techn
Nieruchomości
Inwestorzy nie tracą zaufania do Polski
Ceny mieszkań mogą ponownie nieco wzrosnąć, głównie przez odbudowujący się popyt napędzany lepszą do
Nieruchomości
Ceny mieszkań. Polacy coraz częściej zakładają, że taniej nie będzie
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama