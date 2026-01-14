Wymogi jak dla mieszkań i zgoda gminy na wyodrębnienie lokalu

Ma to zmienić projekt nowelizacji ustawy o własności lokali. Zgodnie z nim wyodrębnienie lokali w takich budynkach będzie możliwe, gdy spełniają one wymagania dla lokalu mieszkalnego lub użytkowego. W obu przypadkach powierzchnia takich lokali nie będzie mogła być mniejsza niż 25 mkw. Odrębną własność w budynku zamieszkania zbiorowego będzie mogła być ustanowiona, gdy rada gminy w uchwale określi zasady wydawania zaświadczeń o samodzielności lokali na jej terenie.

– Projektodawca posługuje się słowem „oraz”, więc należy to czytać w ten sposób, że oba te warunki muszą być spełnione jednocześnie. Czyli, jeśli rada gminy nie podejmie uchwały, to nie będzie można na jej terenie wyodrębniać lokali w budynkach zbiorowego zamieszkania – tłumaczy adwokat Maciej Górski, GPLF Kancelaria Prawa Nieruchomości.

– Przywracamy władztwo planistyczne gminom. Te, które zechcą mieć na swoim terenie takie quasi-mieszkania, będą mogły wydawać zaświadczenia o wyodrębnieniu lokali. Dajemy taką możliwość z myślą o miejscowościach turystycznych. Nie wprowadzamy zakazu na sztywno. Rozumiejąc też proces inwestycyjny, przewidujemy dość długie vacatio legis. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2027 r. – mówi wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski.

Oznacza to, że projektowane zasady nie będą dotyczyć budynków wybudowanych przed 1 stycznia 2027 r. oraz tych, dla których przed tą datą zostanie wydane prawomocne pozwolenie na budowę.

Czytaj więcej Prawo Miasta na wojnie z patodeweloperką Urzędnicy z Warszawy czy Krakowa nie chcą wydawać zaświadczeń o samodzielności lokali w aparthote...

Ministerialny bat na patodeweloperkę. Co na to inwestorzy?

– Szkoda, że przez obchodzących prawo ucierpią też uczciwe biznesy, które polegają na budowie condohoteli. Teraz wszystko będzie zależało od rady gminy. Kupujący grunt pod taką inwestycję będą działali w niepewności, czy radni przyjmą regulującą to uchwałę, czy nie – dodaje mec. Górski.