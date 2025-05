W pozostałych miastach średnia cena mkw. mieszkań oferowanych na rynku wtórnym albo spadła, albo utrzymała poziom z marca.

2-proc. obniżkę GetHome.pl odnotował w Krakowie (ok. 17,1 tys. zł/mkw.), a 1-proc. - we Wrocławiu (ok. 14,3 tys. zł/mkw.). Średnia cena nie drgnęła w kwietniu w Warszawie (ok. 17,8 tys. zł/mkw.), Trójmieście (ok. 15,8 tys. zł/mkw.) i Poznaniu (ok. 11,7 tys. zł/mkw.).

Marek Wielgo zwraca uwagę, że w Warszawie i Krakowie średnia cena metra kwadratowego lokali jest już niższa niż przed rokiem – o 4 i 3 proc., odpowiednio. W ciągu roku mieszkania z drugiej ręki staniały najbardziej w Łodzi (5 proc.), a najmniej w Poznaniu i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (1 proc.).

Mniej mieszkań w ofercie

Ekspert mówi o „niepokojącym zjawisku”, jakim jest duży spadek liczby oferowanych mieszkań na rynku wtórnym i to we wszystkich metropoliach.