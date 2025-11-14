Aktualizacja: 14.11.2025 10:22 Publikacja: 14.11.2025 09:35
15- kondygnacyjny biurowiec przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu
Foto: mat.prasowe
Nabywcy biurowca (drugi etap kompleksu Centrum Południe), fundusz Investika Real Estate Fund i BUD Holdings, działają w ramach joint venture.
Po warszawskim P180 to już drugi biurowiec, który trafia do portfela Investiki.
Czytaj więcej
15-kondygnacyjny biurowiec przy stacji metra Wilanowska kupiły Investika Real Estate Fund i Bud H...
Biurowiec przy ulicy Powstańców Śląskich, w sąsiedztwie Dworca Głównego we Wrocławiu, oferuje niemal 21,7 tys. mkw. powierzchni biurowej i handlowej. Składa się z 15 kondygnacji naziemnych i dwóch podziemnych, w których znalazło się ponad 200 miejsc parkingowych. Atutem jest m.in. lokalizacja.
– Ta transakcja potwierdza, że regionalne rynki biurowe cieszą się zainteresowaniem inwestorów, którzy poszukują głównie nieruchomości najwyższej klasy, spełniających standardy zrównoważonego rozwoju – mówi cytowany w komunikacie Mariusz Krzak ze spółki Skanska Commercial Development Europe.
Czytaj więcej
Ten rok w historii regionalnych rynków biurowych zapisze się jako czas rekordowo małej nowej pod...
– Strategią funduszu Investika Real Estate Fund jest umacnianie obecności na najważniejszych, dynamicznie rozwijających się rynkach regionalnych w Polsce – mówi Jaroslav Kysela, członek zarządu Investiki, spółki zarządzającej funduszem. – Stawiamy na wysokiej jakości powierzchnie komercyjne w świetnych lokalizacjach biznesowych, z pewnymi i sprawdzonymi najemcami. Nasz najnowszy zakup, drugi etap kompleksu Centrum Południe we Wrocławiu, doskonale wpisuje się w te założenia.
Centrum Południe uzyskało najwyższy certyfikat środowiskowy LEED Platinum. Budynek jest w całości zasilany energią odnawialną. – Zastosowane technologie pozwalają ograniczyć zużycie energii nawet o 39 proc., a wody – aż o 58 proc. w porównaniu z normami certyfikacji. Tak duża oszczędność jest możliwa m.in. dzięki zastosowaniu belek chłodzących i systemu odzysku wody szarej – mówią przedstawiciele spółki Skanska. – Unikatowa elewacja budynku zapewnia maksymalny dostęp do światła dziennego, ograniczając nagrzewanie się pomieszczeń.
Najemca biurowca – BNY, globalny dostawca usług finansowych, zajmujący wszystkie 13 pięter, dodatkowo certyfikował swoją powierzchnię w systemie LEED Commercial Interiors. Eksperci przyznali tej aranżacji najwyższy wynik w Polsce i drugi w Europie.
Centrum Południe ma też certyfikaty WELL Gold i Obiekt bez Barier.
Na każdym piętrze do dyspozycji pracowników są 40-metrowe loggie z widokiem na panoramę miasta, które służą jako miejsca do pracy i spotkań na świeżym powietrzu. Teren wokół budynku jest otwarty dla lokalnej społeczności, która może korzystać z boiska do koszykówki i huśtawek.
Tereny zielone stanowią niemal 25 proc. powierzchni kompleksu. Są ogrody deszczowe, chodnik antysmogowy.
W transakcji nabywcom doradzały firmy Addleshaw Goddard, Savills, Cushman & Wakefield, Koda i White & Case, a finansowania udzielił Santander Bank Polska. Sprzedającego reprezentowały Dentons i JLL.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Nabywcy biurowca (drugi etap kompleksu Centrum Południe), fundusz Investika Real Estate Fund i BUD Holdings, działają w ramach joint venture.
Po warszawskim P180 to już drugi biurowiec, który trafia do portfela Investiki.
O kupujących mieszkania w ostatnich tygodniach roku będą ostro walczyć deweloperzy i sprzedający lokale z rynku...
W dzisiejszych czasach internet to nie tylko wygoda – to fundament współczesnego podróżowania. Korzystamy z niego, by odnaleźć drogę, sprawdzić rozkład jazdy, znaleźć restaurację czy atrakcję turystyczną, kupić bilety, zamówić transport, pozostać w kontakcie z bliskimi i dzielić się chwilą tu i teraz. Gdy w trasie tracimy dostęp do danych, podróż traci rozmach, nawigacja staje się uciążliwa, plany się komplikują, zaczyna też narastać niepokojące poczucie odcięcia od świata. Wakacje bez stabilnego internetu to nieustanny stres, którego można uniknąć.
W III kwartale na rynek dostarczono 398,4 tys. mkw. nowej powierzchni magazynowo-przemysłowej. Wskaźnik pustosta...
Do mieszkań przy ul. Krochmalnej w Lublinie pierwsi mieszkańcy wprowadzą się wiosną 2026 roku.
Stołeczne zasoby biur się kurczą, bo część budynków przechodzi modernizacje, inne zmieniają funkcję. Pustych pow...
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
Kompleks Nobu Culture District z hotelem luksusowej marki Nobu, salą koncertową, teatrem i kinem powstaje przy u...
Tworzymy przestrzeń dla czytelników poszukujących wartościowych treści, pogłębionej analizy i sprawdzonych źródeł wiedzy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas