– Strategią funduszu Investika Real Estate Fund jest umacnianie obecności na najważniejszych, dynamicznie rozwijających się rynkach regionalnych w Polsce – mówi Jaroslav Kysela, członek zarządu Investiki, spółki zarządzającej funduszem. – Stawiamy na wysokiej jakości powierzchnie komercyjne w świetnych lokalizacjach biznesowych, z pewnymi i sprawdzonymi najemcami. Nasz najnowszy zakup, drugi etap kompleksu Centrum Południe we Wrocławiu, doskonale wpisuje się w te założenia.

Zielony biurowiec oszczędza energię

Centrum Południe uzyskało najwyższy certyfikat środowiskowy LEED Platinum. Budynek jest w całości zasilany energią odnawialną. – Zastosowane technologie pozwalają ograniczyć zużycie energii nawet o 39 proc., a wody – aż o 58 proc. w porównaniu z normami certyfikacji. Tak duża oszczędność jest możliwa m.in. dzięki zastosowaniu belek chłodzących i systemu odzysku wody szarej – mówią przedstawiciele spółki Skanska. – Unikatowa elewacja budynku zapewnia maksymalny dostęp do światła dziennego, ograniczając nagrzewanie się pomieszczeń.

Najemca biurowca – BNY, globalny dostawca usług finansowych, zajmujący wszystkie 13 pięter, dodatkowo certyfikował swoją powierzchnię w systemie LEED Commercial Interiors. Eksperci przyznali tej aranżacji najwyższy wynik w Polsce i drugi w Europie.

Centrum Południe ma też certyfikaty WELL Gold i Obiekt bez Barier.

Dla pracowników, dla mieszkańców

Na każdym piętrze do dyspozycji pracowników są 40-metrowe loggie z widokiem na panoramę miasta, które służą jako miejsca do pracy i spotkań na świeżym powietrzu. Teren wokół budynku jest otwarty dla lokalnej społeczności, która może korzystać z boiska do koszykówki i huśtawek.