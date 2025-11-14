Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita

Nieruchomości
Reklama

Skanska sprzedaje biurowiec w kompleksie Centrum Południe we Wrocławiu

15- kondygnacyjny biurowiec przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu od spółki Skanska za 62 mln euro kupują Investika Real Estate Fund i BUD Holdings.

Publikacja: 14.11.2025 09:35

15- kondygnacyjny biurowiec przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu

15- kondygnacyjny biurowiec przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu

Foto: mat.prasowe

aig

Nabywcy biurowca (drugi etap kompleksu Centrum Południe), fundusz Investika Real Estate Fund i BUD Holdings, działają w ramach joint venture.

Po warszawskim P180 to już drugi biurowiec, który trafia do portfela Investiki.

Czytaj więcej

Biurowiec P180 zmienia właściciela za 100 mln euro
Nieruchomości
Warszawa. Skanska sprzedała biurowiec P180 za 100 mln euro

Inwestorzy biurowi patrzą na polskie regiony

Biurowiec przy ulicy Powstańców Śląskich, w sąsiedztwie Dworca Głównego we Wrocławiu, oferuje niemal 21,7 tys. mkw. powierzchni biurowej i handlowej. Składa się z 15 kondygnacji naziemnych i dwóch podziemnych, w których znalazło się ponad 200 miejsc parkingowych. Atutem jest m.in. lokalizacja.

– Ta transakcja potwierdza, że regionalne rynki biurowe cieszą się zainteresowaniem inwestorów, którzy poszukują głównie nieruchomości najwyższej klasy, spełniających standardy zrównoważonego rozwoju – mówi cytowany w komunikacie Mariusz Krzak ze spółki Skanska Commercial Development Europe.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Budynki ukończone po 2023 roku potrzebują nawet kilkudziesięciu miesięcy na pełne wynajęcie
Nieruchomości
W regionach zaczyna brakować dużych biur. „Zaledwie kilkadziesiąt modułów”

– Strategią funduszu Investika Real Estate Fund jest umacnianie obecności na najważniejszych, dynamicznie rozwijających się rynkach regionalnych w Polsce – mówi Jaroslav Kysela, członek zarządu Investiki, spółki zarządzającej funduszem. – Stawiamy na wysokiej jakości powierzchnie komercyjne w świetnych lokalizacjach biznesowych, z pewnymi i sprawdzonymi najemcami. Nasz najnowszy zakup, drugi etap kompleksu Centrum Południe we Wrocławiu, doskonale wpisuje się w te założenia.

Zielony biurowiec oszczędza energię

Centrum Południe uzyskało najwyższy certyfikat środowiskowy LEED Platinum. Budynek jest w całości zasilany energią odnawialną. – Zastosowane technologie pozwalają ograniczyć zużycie energii nawet o 39 proc., a wody – aż o 58 proc. w porównaniu z normami certyfikacji. Tak duża oszczędność jest możliwa m.in. dzięki zastosowaniu belek chłodzących i systemu odzysku wody szarej – mówią przedstawiciele spółki Skanska. – Unikatowa elewacja budynku zapewnia maksymalny dostęp do światła dziennego, ograniczając nagrzewanie się pomieszczeń.

Najemca biurowca – BNY, globalny dostawca usług finansowych, zajmujący wszystkie 13 pięter, dodatkowo certyfikował swoją powierzchnię w systemie LEED Commercial Interiors. Eksperci przyznali tej aranżacji najwyższy wynik w Polsce i drugi w Europie.

Centrum Południe ma też certyfikaty WELL Gold i Obiekt bez Barier.

Dla pracowników, dla mieszkańców

Na każdym piętrze do dyspozycji pracowników są 40-metrowe loggie z widokiem na panoramę miasta, które służą jako miejsca do pracy i spotkań na świeżym powietrzu. Teren wokół budynku jest otwarty dla lokalnej społeczności, która może korzystać z boiska do koszykówki i huśtawek.

Reklama
Reklama

Tereny zielone stanowią niemal 25 proc. powierzchni kompleksu. Są ogrody deszczowe, chodnik antysmogowy.

W transakcji nabywcom doradzały firmy Addleshaw Goddard, Savills, Cushman & Wakefield, Koda i White & Case, a finansowania udzielił Santander Bank Polska. Sprzedającego reprezentowały Dentons i JLL.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nieruchomości Nieruchomości Komercyjne biura

Nabywcy biurowca (drugi etap kompleksu Centrum Południe), fundusz Investika Real Estate Fund i BUD Holdings, działają w ramach joint venture.

Po warszawskim P180 to już drugi biurowiec, który trafia do portfela Investiki.

Pozostało jeszcze 93% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Część klientów szuka mieszkań na obu rynkach - pierwotnym i wtórnym, porównując ofertę, ceny, adresy
Nieruchomości
Kuszenie klienta. Kto wygra walkę?
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Materiał Promocyjny
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Od lipca do września wynajęto 1,59 mln mkw. powierzchni magazynowo- przemysłowej
Nieruchomości
Gdzie rosną nowe magazyny
Mieszkania na wynajem instytucjonalny przy ul. Krochmalnej w Lublinie
Nieruchomości
Lublin. Mieszkania na wynajem z dopłatami do czynszu
Biurowiec Office House w kompleksie Towarowa 22 w Warszawie
Nieruchomości
Warszawa. Chętnych na biura więcej niż nowej powierzchni
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Materiał Promocyjny
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Robert De Niro na placu budowy hotelu Nobu w Krakowie. Symboliczne sadzenie drzewa
Nieruchomości
Luksusowy hotel Roberta De Niro w Krakowie. Legendarny aktor na placu budowy Nobu
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Materiał Promocyjny
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama