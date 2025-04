Dobrze zaprojektowane i zrealizowane przedsięwzięcia, jak np. Browary Warszawskie, świadczą o sukcesie tego formatu. Połączenie w jednej lokalizacji funkcji mieszkaniowych, szeroko rozumianych usługowych, pracy, edukacji oraz rozrywki to już nie przyszłość, tylko teraźniejszość. Mixed-use to przywracanie miastom utraconych z różnych powodów przestrzeni – w skali od pojedynczych budynków po kilkuhektarowe kwartały.

Jak podkreślają analitycy JLL, miasta coraz częściej idą w stronę zrównoważonego rozwoju, tworzenia zintegrowanych, wielofunkcyjnych, samowystarczalnych obszarów i unikania stricte wyspecjalizowanych dystryktów. W Polsce przez lata przykładem takiej dysfunkcyjnej skrajności był zdominowany przez biurowce Służewiec. W ostatnich latach ta część Warszawy, dzięki nowym inwestycjom, zmienia się jednak w obszar przyjazny do życia. Projekty mixed-use stają się zatem odpowiedzią na urbanistyczne i społeczne potrzeby mieszkańców miast. Ale to nie wszystko. Takie przedsięwzięcia są coraz bardziej poszukiwane przez inwestorów. Wielofunkcyjne budynki czy kompleksy zapewniają bowiem dywersyfikację i są odporniejsze na cykle rynkowe.

Wiele funkcji, wiele możliwości inwestycyjnych

Jak podkreślają eksperci Colliers, charakterystyka kompleksów wielofunkcyjnych będzie coraz częściej pozycjonowała je jako aktywa „premium”, zwłaszcza w kontekście funkcji mieszkaniowej. W ostatnim czasie widać przesunięcie akcentów. O ile wcześniej w dużych inwestycjach tego typu dominowały biura, o tyle dziś jest to „mieszkaniówka” i usługi związane z codziennym życiem mieszkańców (m.in. health and beauty).

Przykładem, który wpisuje się w tę ideę, jest zlokalizowany w strefie dynamicznego rozwoju miejskiego i realizowany przez Archicom krakowski projekt 29L. Inwestycja przy alei 29 Listopada będzie współtworzyć poprzemysłowy mikrokwartał, w którym powstaje zróżnicowane budownictwo. To m.in. nowoczesny kompleks O3 Business Campus z biurami, restauracjami, sklepami, placówkami medycznymi, z infrastrukturą rowerową oraz terenami rekreacyjnymi. Obok powstaje prywatny akademik. Bliskość renomowanych uczelni – m.in. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja – czyni bowiem inwestycję szczególnie atrakcyjną dla studentów oraz osób pracujących w sektorze akademickim. Aleja 29 Listopada to jedna z głównych arterii komunikacyjnych Krakowa, zapewniająca wygodny dostęp do centrum oraz innych dzielnic miasta, zarówno samochodem, jak i transportem publicznym. To także nowa oś rozwoju miejskiego, ponieważ planowane inwestycje publiczne i prywatne obejmują w tej części miasta m.in. modernizację i rozbudowę układu drogowego oraz rozwój sieci komunikacji miejskiej.

29L to projekt zróżnicowany. W I etapie na rynek trafiło blisko 400 lokali mieszkalnych i inwestycyjnych, a także przestrzenie usługowe usytuowane na parterze. Do dyspozycji potencjalnych nabywców przygotowano pełen przekrój lokali – od kompaktowych kawalerek po przestronne penthouse’y z loggiami i widokiem na panoramę miasta. Poza tym 29L to oferta dla inwestorów zainteresowanych ulokowaniem kapitału i osiąganiem przychodów z najmu. Projekt w stolicy Małopolski umożliwi również korzystanie ze wszystkich opcji optymalizacyjnych: odliczenia 23 proc. VAT w przypadku lokali inwestycyjnych, preferencyjnej 8-proc. stawki VAT dla lokali mieszkalnych, a także możliwości amortyzacji kosztów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. To też oferta dla przedsiębiorców nastawionych na prowadzenie działalności w dynamicznie rozwijającej się części Krakowa.

Niski próg wejścia – wysoki potencjał. Nowe modele inwestowania dla każdego

Jeszcze do niedawna inwestowanie w nieruchomości kojarzyło się z koniecznością posiadania wysokiego kapitału początkowego. Dziś sytuacja się zmienia. Inwestycje takie jak 29L przełamują bariery wejścia, oferując lokale już od 335 tys. zł. To otwiera drzwi do rynku nieruchomości nowym grupom inwestorów: osobom fizycznym, mikroprzedsiębiorcom czy rodzinom, które chcą zabezpieczyć przyszłość lub budować dochód pasywny. Elastyczny model inwestycyjny umożliwia różne formy wykorzystania lokali: najem krótkoterminowy, długoterminowy, przestrzeń pod działalność usługową czy komercyjną. Dodatkowo inwestorzy mogą czerpać z korzyści podatkowych, takich jak odliczenie 23 proc. VAT dla lokali inwestycyjnych czy amortyzacja kosztów w ramach działalności. Pomocną dłoń wyciąga też Archicom, który zamierza rozwijać usługę profesjonalnego operatora najmu zajmującego się kompleksowym zarządzaniem powierzonym lokalem.

Kim jest inwestor i deweloper?

Archicom jest deweloperem z niemal 40-letnim doświadczeniem na rynku, notowanym na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka jest elementem Grupy Echo specjalizującej się w tworzeniu kompleksowych i funkcjonalnych przestrzeni miejskich. W tym roku – podczas międzynarodowych targów MIPIM w Cannes – Archicom zdobył prestiżową nagrodę nazywaną w branży „architektonicznym Oscarem”. Statuetka przypadła firmie za łódzki projekt „Fuzja”, czyli rewitalizację pofabrycznego terenu dawnego imperium Karola Scheiblera i przeobrażanie go w wielofunkcyjną przestrzeń do życia, odpoczynku i rekreacji. Archicom jest również zaangażowany w powstający w Warszawie spektakularny projekt mixed-use Towarowa 22. Firma jest obecna ze swoją ofertą w sześciu polskich aglomeracjach: Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Katowicach, a także Warszawie. Archicom jest laureatem licznych nagród, m.in. Diamentu Forbesa 2025 przyznanego dla lidera miastotwórczych inwestycji.

