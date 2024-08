Materiał przygotowany we współpracy z Volkswagen Financial Services



Pomysłów na przyciągnięcie pracowników firmy mają coraz więcej. Muszą, bo znaleźć, wyszkolić a później zatrzymać ludzi w firmie, to wielka sztuka. Według brytyjskiej firmy Apifonica specjalizującej się w usługach informatycznych dla biznesu, średnie wydatki związane z rekrutacją pracownika wynoszą blisko 5 tys. zł. Co więcej — w przypadku nieudanej rekrutacji są trzy razy wyższe, czyli wynoszą ok. 15 tys. zł. Jednak to tylko rekrutacja, bo całkowity koszt zastąpienia odchodzącego pracownika, według raportu Sedlak&Sedlak i PwC to równowartość jego rocznego wynagrodzenia.

Aby życie w organizacji satysfakcjonowało zatem obie strony, coraz bardziej liczą dzisiaj się pozapłacowe dodatki do pensji. To już nie tylko karta na siłownię i owocowe środy. To coraz częściej wolne dni z okazji urodzin i innych okoliczności, vouchery i zniżki oraz dofinansowanie lunchu. To narzędzia motywowania pracowników, a nierzadko także kluczowy w rekrutowaniu i pozyskiwaniu do firmy element.

Z raportu „Różnice pokoleń w podejściu do rozwoju 2024” zrealizowanego przez SW Research na zlecenie Leadershiplibrary.pl wynika, że najchętniej respondenci wskazują premię (66,1 proc.), prywatną opiekę medyczną (30,4 proc.), dofinansowanie szkoleń (20,8 proc.). Na kolejnych miejscach znajdują się: dodatkowe dni wolne (16,4 proc.), wyjazd integracyjny (10,4 proc.) oraz samochody służbowe do użytku prywatnego (8,6 proc.). Są one znacznie bardziej pożądane niż karty sportowe (8,3 proc.) i wspomniane owocowe środy, czy inne przekąski „służbowe”.

Szeroka gama

Samochód jako atrakcyjny i motywujący dodatek do wynagrodzenia musi spełniać oczekiwania pracownika. Najlepiej, jeśli on sam może go wybrać, lub ma wpływ na ten proces. Tym bardziej że istnieją marki i modele, które z jednej strony są atrakcyjne wizualnie i technologicznie, z drugiej spełniają wszystkie kryteria samochodu flotowego. Cupra świetnie wygląda, jest nowoczesna i dynamiczna a do tego może pochwalić się wysokimi wartościami rezydualnymi i niskim TCO, czyli całkowitymi kosztami posiadania auta. Bo w końcu we flocie liczy się rachunek ekonomiczny.

Najpopularniejszy model hiszpańskiej marki — Formentor oferuje szeroki wybór silników i technologii. W przypadku floty to jednak napęd hybrydowy 1.5 l. mHEV sprawdzi się idealnie. Formentor w takiej specyfikacji, dzięki niskiej masie, jest oszczędny a przy tym wystarczająco dynamiczny. Co więcej, w standardzie oferuje wszystko to, czego oczekujemy po nowoczesnym aucie: efektowne, 18-calowe felgi aluminiowe, 12,9-calowy ekran systemu inforozrywki, przednie światła LED i kierownica z przyciskiem trybu Cupra i przyciskiem uruchamiania silnika. Jeśli dodamy do tego atrakcyjny wygląd z drapieżnym logo na masce, aż chce się takim samochodem jeździć.

Co ciekawe Cupra to siostrzana marka Seata. Obie należą do grupy Volkswagena. Komplementarność usług to zatem jeden dostawca, dwa brandy — Cupra i Seat.

Tak szeroka gama silników dostępna jest we wszystkich modelach marki, jednakowo w SUV-ie Formentor, kompaktowym Leonie, a także najmniejszej Atece, która w 2018 roku jako pierwsza pojawiła się z logo kompletnie nowej marki Cupra. Co ciekawe teraz auto jest dostępne z najlepszym finansowaniem w historii marki, które można dopasować do swoich potrzeb.

Niestandardowe modele i napędy

Elektryczne modele, czyli Tavascan i Born rządza się innymi prawami. Tam moc i moment płynie z baterii na koła przez silniki elektryczne. Dwa lub jeden. Wszystko zależy od potrzeb. Jest też coś pomiędzy bo klienci coraz chętniej wybierają hybrydy plug-in, czyli ładowane z gniazdka. To świetny pomost łączący technologią spalinową z elektryczną i uzupełnienie gamy napędowej. Nowy SUV hiszpańskiej marki jako pierwszy dostępny będzie właśnie w wersji PHEV, ale także jako miękka hybryda mHEV.

Firmy, które zatrudniają poszukiwanych na rynku, wysoko wykwalifikowanych specjalistów, np. działające w branży IT lub konsultingowej coraz chętniej otwierają się na niestandardowe modele. Samochód jest w tym przypadku jednym z kluczowych benefitów, który pozwala zatrzymać lub pozyskać najlepszych pracowników. W przypadku innych przedsiębiorstw takie samochody znajdują uzasadnienie, jako pojazdy benefitowe z reguły dla wyższej kadry menedżerskiej i zarządzającej. Także w przypadku wolnych zawodów, jednoosobowych działalności gospodarczych i mikroprzedsiębiorstw.

Wartość dodana

Wszędzie tam, gdzie auto służy równie do celów służbowych, reprezentacyjnych, ale też prywatnych, udział nietypowych modeli jest znacznie większy. Możliwość wyboru samochodu mają jednak już nie tylko managerowie, ale i pracownicy niższych szczebli. Firmy coraz częściej, zatem otwierają się na nowe marki, modele i segmenty, bo coraz powszechniejsze we flotach są SUV-y i crossovery, łagodząc przy tym polityki flotowe. Możliwość wybrania takiego auta, jakie bardziej podoba się przyszłemu użytkownikowi to element benefitu, dodatkowy czynnik motywacyjny pracownika.

Nie bez znaczenia jest tutaj sam samochód. Atrakcyjny design idzie w parze z oszczędnymi silnikami, niskimi emisjami, które we flocie cały czas są kluczowe. Tzw. „ervałka”, czyli szacowana wartość, jaką będzie miało auto po określonym przebiegu i określony czasie, to w przypadku samochodów służbowych jeden z kluczowych parametrów. Jak pokazują dane niezależnej firmy analitycznej INFO-EXPERT RV dla Cupry Formentor 1.5 eTSI (30 tys. km rocznie i 36 miesięcy) mieści się na poziomie ponad 64 proc. To jedne z lepszych wyników w klasie.

W końcu dla floty liczy się również a może przede wszystkim rachunek ekonomiczny. Zatem Cupra to trochę jak mieć ciastko i zjeść ciastko. Bo pracownik jeździ atrakcyjnym samochodem, a firma korzysta z ponadprzeciętnych wartości RV i atrakcyjnego finansowania. Bo za Cuprą stoi przecież firma nr 1 w finansowaniu samochodów na polskim rynku — Volkswagen Financial Services. To ona w całości zajmie się obsługą flotową samochodów w firmie: od atrakcyjnej oferty finansowania począwszy, na profesjonalnym serwisie kończąc. Dotyczy to zarówno wynajmu długoterminowego, dzięki któremu można użytkować wysokiej klasy auta bez uiszczania opłaty wstępnej, jak i innych form zakupu.

Pracownicy w dzisiejszych czasach odgrywają w firmie kluczową rolę, a samochód może być dla nich istotnym benefitem pozapłacowym. Tym bardziej, jeśli będą mieli wpływ na jego wybór. Cupra jak żadna inna marka dobrze to rozumie i dopasowuje swoje modele do ich potrzeb. Resztą, czyli kompleksową obsługą flotową, zajmuje się Volkswagen Financial Services.

