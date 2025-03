Odbioru mieszkania od dewelopera można dokonać samodzielnie lub skorzystać z usług specjalisty budowlanego. Dla nabywcy jest to zawsze moment emocjonalny, dlatego czasami naprawdę warto poprosić profesjonalistę o pomoc. W sytuacji, gdy kupujący nie zdecyduje się na wynajęcie fachowca, musi dokładnie przygotować się do całego procesu. W przypadku pominięcia w protokole istotnych wad, które nie były ukryte, ich późniejsza reklamacja może być utrudniona. Zazwyczaj jednak odbiór jest momentem, w którym można wszystko dokładnie i powoli sprawdzić. Choć katalog jest długi, podpowiadamy kilka istotnych kroków, o których lepiej nie zapomnieć.

Odbiór mieszkania od dewelopera. Co ze sobą zabrać? Lista niezbędników

Do spotkania z deweloperem warto się dobrze przygotować, a jednym z etapów jest zabranie ze sobą wszystkich niezbędnych dokumentów i narzędzi. Co nabywca powinien mieć ze sobą? Będą to między innymi:

umowa z deweloperem;

dokumentacja dotycząca mieszkania (projekt, rzut, informacje o wykończeniu itd.);

metrówka;

poziomica;

próbnik napięcia;

kątownik;

piłeczka.

Warto również pamiętać o telefonie – aparat przyda się do udokumentowania zauważonych wad.