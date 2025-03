– Nieduży odsetek małżeństw wśród kupujących staje się nieco bardziej zrozumiały, kiedy popatrzymy na to, co o małżeństwie myślą uczestnicy rynku nieruchomości. Otóż ponad jedna trzecia ankietowanych jest zdania, że instytucja małżeństwa jest przestarzała. A dla jednej piątej od rodziny ważniejsi są przyjaciele – mówi Rafał Bieńkowski.

Jak wynika z danych Inquiry/YouGov zebranych dla Nieruchomosci-online.pl, w gronie planujących zakup nieruchomości w 2025 roku nieznacznie przeważają osoby mieszkające bez dzieci – to 53 proc. ankietowanych (składają się na to zarówno osoby, które mają już dorosłe dzieci poza domem, jak i osoby w ogóle nie posiadające dzieci).

-Z dziećmi mieszka 47 proc. kupujących. Co ważne, w zdecydowanej większości są to rodziny z dziećmi w wieku 7 plus. Wraz z wiekiem zmieniają się potrzeby domowników, co naturalnie bywa jednym z głównych powodów zmiany nieruchomości – wyjaśnia Rafał Bieńkowski.

Pies i kot w mieszkaniu

-Szacuje się, że mniej więcej połowa Polaków mieszka pod jednym dachem ze zwierzęciem. Obecność pupila jest więc naturalnie jednym z czynników, który także wpływa na sposób poszukiwania nieruchomości – zaznaczają autorzy analiz.

– Potwierdzeniem tego jest chociażby fakt, że „zwierzęta” to jedno z najczęściej wpisywanych słów kluczowych w polu tekstowym naszej wyszukiwarki przez użytkowników poszukujących mieszkania do wynajęcia. To słowo wpisywane jest częściej niż frazy dotyczące np. umeblowania czy remontu – zwraca uwagę Rafał Bieńkowski.