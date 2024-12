Nowelizacja wprowadza zmiany w systemie rozliczeń prosumentów net-billing, które w założeniu mają zwiększyć opłacalność inwestycji w mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii.

Powrót do rozliczeń po cenie miesięcznej i większy depozyt prosumencki

Jak podkreśla Ministerstwo Klimatu i Środowiska, najważniejszym założeniem wchodzącej w życie ustawy jest powrót do systemu rozliczeń opartego na średniej miesięcznej cenie energii elektrycznej (RCEm), dla prosumentów, którzy zaczęli wytwarzać energię przed 1 lipca 2024 roku. "Ten mechanizm chroni ich przed niższymi, godzinowymi cenami za energię elektryczną wprowadzaną do sieci" - wskazuje MKiŚ.



Jednocześnie w ramach nowych przepisów wprowadzono możliwość przejścia takich prosumentów na rozliczenie w oparciu o rynkową godzinową cenę energii elektrycznej (RCE), w którym ceny energii elektrycznej są uzależnione od rzeczywistej jej wartości rynkowej w danej godzinie. Jak zauważa resort środowiska, to rozwiązanie szczególnie opłacalne dla aktywnych prosumentów, których instalacje potrafią dostosować się do aktualnego zapotrzebowania na energię elektryczną na rynku energii. Aby skorzystać z tej formy rozliczeń, trzeba będzie złożyć odpowiednie oświadczenie do swojego sprzedawcy energii elektrycznej.

Przewidziane zostało również zwiększenie wartości depozytu prosumenckiego w danym miesiącu kalendarzowym o 23 proc. i jej przyporządkowanie do konta prosumenckiego w kolejnym miesiącu kalendarzowym. Depozyt ten to środki finansowe, które prosument otrzymuje za energię elektryczną wprowadzoną do sieci elektroenergetycznej, którą może wykorzystać na zakup energii elektrycznej od sprzedawcy.

Dodatkowo, prosumenci, którzy złożą oświadczenie do sprzedawcy o przejściu z rozliczeń w oparciu o RCEm na RCE otrzymają do 30% zwrotu nadpłaty za niewykorzystaną wartość energii elektrycznej zapisaną na depozycie, co stanowi istotny wzrost w porównaniu do dotychczasowego poziomu wynoszącego maksymalnie 20% - zauważa MKiŚ.