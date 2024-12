Właściciele starych budynków mogą mieć problem. Wygasają ważne przepisy

RPO: to może prowadzić do zagrożenia zdrowia lub życia najemców

Rzecznik zaznacza przy tym, że decyzja nadzoru budowlanego o natychmiastowym opróżnieniu lokali i wyłączenia nieruchomości z użytkowania obejmuje najczęściej cały zagrożony katastrofą budowlaną budynek, gdzie jest wiele mieszkań z najemcami. "Właściciele nie będą zatem w stanie dostarczyć im odpowiedniej liczby lokali zamiennych. A to może prowadzić do zagrożenia zdrowia lub życia najemców" - podkreśla RPO, który zwrócił się do ministra rozwoju o przedłużenie terminu. Postuluje też rozważenie rezygnacji z terminowego charakteru tego obowiązku.