Bez możliwości wykupienia społecznych mieszkań

Czytaj więcej Nieruchomości Patodeweloperka. Państwo podaruje inwestorom kilka dodatkowych miesięcy Zwalczające patodeweloperkę przepisy nie wejdą w życie 1 kwietnia – ogłosił dziś w Sejmie Krzysztof Kukucki, wiceminister rozwoju i technologii. Resort chce dać inwestorom kilka dodatkowych miesięcy na przygotowanie się do nowych zasad budowania.

Wsparcie na akademiki

Projekt przewiduje też, że uczelnie wyższe będą mogły ubiegać się o finansowe wsparcie na budowę lub remont akademików, korzystając z programu preferencyjnych kredytów na ten cel.

- Niestety, pojawiają się już przypadki młodych osób, które rezygnują ze studiowania na dobrych uniwersytetach, bo nie stać ich na wynajęcie stancji, a miejsc w akademikach brakuje - zauważa prof. Marcin Czyżniewski, rzecznik prasowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zdaniem konieczne jest opracowanie strategii budowy i remontów akademików.

W projekcie uwzględniona zostanie także zmiana, o której pisaliśmy na łamach „Rzeczpospolitej”, czyli powrót do ustalania liczby miejsc parkingowych przez gminy. Od maja 2023 r. deweloperzy realizujący inwestycje mieszkaniowe na podstawie tzw. specustawy mieszkaniowej są zobowiązani do wyznaczania co najmniej 1,5 miejsca parkingowego na mieszkanie lub jednego miejsca w obszarze zabudowy śródmiejskiej. Po planowanych zmianach wskaźnik parkingowy będzie mógł być dostosowany prze gminy do lokalnej specyfiki.

Nowelizacją zmienione mają zostać także przepisy niezbędne do tego, aby po 30 czerwca 2024 r. (czyli z dniem zakończenia okresu przejściowego, w jakim mogą być stosowane przepisy dotychczasowego rozporządzenia Komisji Europejskiej) nadal było możliwe udzielanie pomocy właścicielom wydzierżawiającym mieszkania i domy jednorodzinne społecznym agencjom najmu (chodzi o zwolnienia podatkowe).

Etap legislacyjny: projekt wpisany do wykazu prac rządu