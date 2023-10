Popyt, podaż, polityka. Dokąd zmierza mieszkaniówka

- Bez tego najprawdopodobniej mielibyśmy na rynku kontynuację cyklicznego spowolnienia. To silne uzależnienie od jednego czynnika stwarza poważny problem dla koniunkturalnych perspektyw już najbliższych miesiącach. Liczba wniosków o dotowany kredyt rzędu 65 tys. i 20 tys. pozytywnych decyzji osiągnięte już na dwa i pół miesiąca przed końcem roku, nie tylko budzą respekt, ale rodzi ryzyko przegrzania rynku już w bezpośredniej perspektywie. Pytanie, do jakich pułapów dociągną statystyki programu do końca roku i jak to wpłynie na rynkowe parametry – mówi Jędrzyński. - Wielką niewiadomą pozostaje płynna kontynuacja inicjatywy w perspektywie przyszłego roku, w obliczu wyczerpania środków na lata 2024-2025 i konieczności znacznego zwiększenia puli dopłat. Sytuacje dodatkowo komplikuje niemal już przesądzona powyborcza zmiana rządzącej opcji politycznej, w obliczu której wszystkie scenariusze są możliwe, łącznie z całkowitą woltą polityki mieszkaniowej, a co za tym idzie zmianą, korektą bądź nawet całkowitym wygaszeniem programu kredytów preferencyjnych - podkreśla.

Jędrzyński dodaje, że w takim otoczeniu deweloperzy na szerokim rynku wciąż ostrożnie podchodzą do uruchamiania nowych inwestycji, nie uzupełniając oferty w stopniu równoważącym rynek, co grozi dalszym wzrostem cen i drenażem podaży.

- Podsumowując, perspektywy rynkowe na okres przełomu bieżącego i przyszłego roku wydają się dość mgliste. Możliwe są różne scenariusze, od umiarkowanie pozytywnych do zdecydowanie niepożądanych. Wszystko będzie zależało od polityki nowego rządu. Jeśli utworzy go opozycja, co na chwilę obecną jest najbardziej prawdopodobne, to problemem mogą być dość diametralnie różne wizje rozwoju rodzimej mieszkaniówki przez koalicjantów – kwituje Jędrzyński.

Kursy bez reakcji

Podobnego zdania muszą być inwestorzy giełdowi. W poniedziałek warszawski parkiet zareagował na sondażowe wyniki wyborów mocnymi zwyżkami, przede wszystkim przedsiębiorstw kontrolowanych przez Skarb Państwa. Entuzjazm w ogóle nie udzielił się indeksowi WIG-nieruchomości.