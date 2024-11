Lokum Deweloper: mniej przekazanych mieszkań, mniejsze zyski

W ciągu trzech kwartałów br. budujący we Wrocławiu i (coraz mniej) w Krakowie deweloper zaksięgował 34,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (1,92 na papier). To o 20 proc. mniej niż rok wcześniej. W samym III kwartale zysk wyniósł 18,9 mln zł.

Lokum utrzymało wysokie marże

Spółka w ciągu trzech kwartałów przekazała klucze do 244 mieszkań (w tym 34 w III kwartale), o 39 proc. mniej niż rok wcześniej. Przychody skurczyły się o 24 proc., do 164 mln zł. Marża brutto ze sprzedaży wzrosła z 37 do 38,4 proc., zysk brutto ze sprzedaży był niższy o 21 proc. niż rok wcześniej i wyniósł 63,1 mln zł.

Zysk operacyjny skurczył się o 29 proc., do 42,3 mln zł. Rentowność netto wzrosła z 20 do 21 proc.

Na koniec września potencjał przekazań na IV kwartał tworzony był przez 31 lokali sprzedanych i 19 zarezerwowanych, do tego 180 lokali do wzięcia. Na koniec września w ofercie spółka miała 389 lokali, z czego aż 171 gotowych (44 proc.).