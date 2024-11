Po trzech kwartałach 2024 r. Grupa Żabka zanotowała 20,4-proc. wzrost sprzedaży do klientów końcowych, która wyniosła 20,4 mld zł. Przychody w tym okresie wzrosły o 20 proc. do poziomu 17,7 mld zł. Z kolei skorygowany wynik EBITDA grupy wyniósł 2,52 mld zł i wzrósł o 26 proc. względem porównywalnego okresu poprzedniego roku.

Dobre wyniki Żabki

W samym trzecim kwartale br. skorygowany wynik EBITDA wyniósł 1,11 mld zł i wzrósł o 18 proc. Sprzedaż do klientów końcowych to 7,5 mld zł, co stanowi wzrost o 17 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Przychody zwiększyły się zaś o 18 proc. do 6,6 mld zł. Wynik netto w 3. kwartale osiągnął 319 mln zł, co stanowi wzrost o 42 proc. względem porównywalnego okresu poprzedniego roku.

Podczas konferencji przed ofertą publiczną zarząd podkreślał, że trzeci kwartał to najlepszy sprzedażowo okres dla spółki z uwagi na wysokie obroty na kategoriach impulsowych jak lody, napoje czy także gastronomii. Te wyniki wskazują, że trzeci kwartał mógł być pod tym względem jednak nieco poniżej oczekiwań, choć wyniki są nadal dobre.



Firma podaje w komunikacie, że wpływ na zwiększenie wyników sprzedażowych miały w równym stopniu wzrost sprzedaży porównywalnej (LfL), jak i ekspansja sieci sklepów. Od września 2023 r. sieć sklepów Grupy Żabka zwiększyła się o 999 placówek do 10 906 lokalizacji działających na koniec 3. kwartału 2024 r. (włączając nowo otwarte sklepy w Rumunii oraz sklepy Nano). Tylko w 3. kwartale 2024 r. otwartych zostało 266 punktów, a w trzech kwartałach 2024 r. 892 sklepy. Zgodnie z prognozami z IPO, Grupa Żabka ocenia potencjał rynku na około 19 500 sklepów w Polsce oraz ok. 4 000 sklepów w Rumunii, co oznacza znaczną przestrzeń do wzrostu na obu rynkach.