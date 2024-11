PZU zaskoczyło na plus wynikami. Kurs mocno w górę

Grupa PZU pokazała w czwartek wyniki za trzy pierwsze kwartały 2024 r. Jej przychody brutto z ubezpieczeń sięgnęły w tym okresie 21,8 mld zł i były o 1,9 mld zł, czyli 9,4 proc., wyższe niż rok wcześniej. W samym trzecim kwartale przychody wzrosły do ponad 7,5 mld zł, czyli 8,6 proc., licząc rok do roku. Zysk netto, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, po trzech kwartałach wyniósł prawie 3,7 mld zł. W samym trzecim kwartale zysk spadł do 1,21 mld zł z 1,48 mld zł rok wcześniej, był jednak wyraźnie wyższy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się głębszego spadku.

Reklama

Powódź nie pogrążyła wyników PZU

W wynikach i rentowności widać wprawdzie zwiększone koszty odszkodowań i świadczeń po licznych szkodach pogodowych, które wystąpiły w Polsce w drugim i trzecim kwartale, jednak wyłączenie ich negatywnego wpływu (450 mln zł netto) oznaczałoby, że zysk netto po dziewięciu miesiącach tego roku byłby na porównywalnym poziomie co w tym samym okresie zeszłego roku. W przypadku samej powodzi w południowo-zachodniej Polsce, na koniec września PZU prognozował docelową wartość odszkodowań powodziowych na ok. 500 mln zł brutto. 275 mln zł z tego przypada przy tym na PZU, pozostała część jest po stronie reasekuratorów.

Czytaj więcej Materiał Promocyjny PZU edukuje o cyberbezpieczeństwie Zaledwie 4 proc. Polaków deklaruje, że czuje się całkowicie bezpiecznie w internecie – wynika z najnowszego badania na zlecenie PZU. Aby promować wiedzę nt. sposobów ochrony przed cyberzagrożeniami ubezpieczyciel rusza z kampanią informacyjno-edukacyjną „A kto tu się podszywa?”.

– Dzięki bardzo dużej sile kapitałowej oraz dobrym programom reasekuracyjnym potrafimy sprawnie radzić sobie z tak dużymi wyzwaniami, jakimi były szkody w uprawach rolnych wiosną czy wielka powódź we wrześniu. Już wypłaciliśmy naszym klientom poszkodowanym w powodzi prawie 400 mln zł zaliczek i odszkodowań. To pieniądze, które realnie trafiły do powodzian, pomagając im podnieść się po tragedii i rozpocząć sprzątanie i odbudowę lub remonty przed zimą – mówił w czasie czwartkowej prezentacji wyników Artur Olech, prezes PZU.

Dodał, że od 12 września do 20 listopada PZU przyjął od klientów ponad 48 tys. zgłoszeń szkód powodziowych i wydał decyzje w przypadku już ponad 46 tys. z nich. Ponadto Grupa PZU przeznaczyła na wsparcie samorządów, służb i organizacji zaangażowanych w walkę z powodzią 26 mln zł.