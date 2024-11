Solidne wyniki PZU mimo powodzi. Niebawem nowa strategia

Ubezpieczenia majątkowe

W trzech pierwszych kwartałach tego roku przychody Grupy PZU z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na rynku polskim wzrosły o 10,8 proc. r/r - do 13,2 mld zł. Rentowność wyrażona wskaźnikiem mieszanym COR ukształtowała się na poziomie 94,7 proc. Najmocniej po wzrosła sprzedaż w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych (innych niż ubezpieczenia komunikacyjnego OC lub casco) - o 15,2 proc. r/r. Największą dynamikę w tej grupie produktów osiągnęły ubezpieczenia korporacyjne, gdzie po dziewięciu miesiącach przychody wzrosły o 23,3 proc., a wynik z usług ubezpieczenia zwiększył się o 4,5 proc. (do 326 mln zł) w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. Sprzedaż napędzały tu m.in. ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i assistance.

W ubezpieczeniach komunikacyjnych na koniec września utrzymał się dwucyfrowy wzrost sprzedaży w segmencie autocasco – o 11 proc. r/r (do blisko 3,5 mld zł). W przypadku komunikacyjnego OC przychody wzrosły w tym okresie o 4,3 proc. r/r. I to właśnie OC pozostaje największym wyzwaniem. Według raportu KNF, po pierwszym półroczu tego roku wszyscy ubezpieczyciele w Polsce zanotowali w przypadku tych ubezpieczeń łączną stratę techniczną na działalności bezpośredniej w wysokości 164 mln zł. Dynamika wzrostu średnich cen OC na rynku zwiększała się już kolejny kwartał, ale to wzrosty po wielu latach spadków i zastoju. Jednocześnie rosła częstość wypadków i kolizji drogowych, podobnie jak koszty napraw (części zamiennych, robocizny w warsztatach).

Ubezpieczenia na życie

Przychody PZU Życie na polskim rynku po trzech kwartałach 2024 r. wzrosły o 7 proc. r/r – do blisko 6,5 mld zł. Marża operacyjna wyniosła 26,2 proc. Przychody z ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych, które odpowiadają za ponad 90 proc. przychodów PZU Życie, na koniec września wzrosły o 6,1 proc. r/r – do 5,8 mld zł. Marża w tej grupie produktowej zwiększyła się do niemal 24 proc., na co wpłynął głównie spadek śmiertelności i szkodowości. W przypadku ubezpieczeń indywidualnych na życie przychody po trzech kwartałach wzrosły do 551 mln zł, czyli o 17,5 proc. r/r.

- Wyszliśmy ze stagnacji, która w poprzednich latach była problemem ubezpieczeń na życie. Po trzech kwartałach tego roku wynik z takich ubezpieczeń ogółem wzrósł rok do roku o 16,6 proc., do niemal 1,7 mld zł, a w przypadku ubezpieczeń indywidualnych czy inwestycyjnych jego dynamika była nawet dwukrotnie większa – komentuje Jarosław Mastalerz, prezes PZU Życie.

Dzięki dobrej koniunkturze na rynku bankowym, m.in. rosnącej sprzedaży pożyczek gotówkowych i kredytów hipotecznych, wzrosła sprzedaż powiązanych z tymi produktami bankowymi ubezpieczeń, zwłaszcza życiowych. Po trzech kwartałach Grupa PZU pozyskała we współpracy ze wszystkimi bankami ponad 1,5 mld zł składki ubezpieczeniowej brutto (wzrost o 40,8 proc. r/r), a w samym trzecim kwartale prawie 0,6 mld zł (wzrost o 47,5 proc. r/r). W przypadku tylko banków wchodzących w skład Grupy – Pekao i Aliora – było to odpowiednio ponad 1,1 mld zł (wzrost o 35,1 proc. r/r) po trzech kwartałach oraz blisko 0,46 mld zł (wzrost o 61 proc. r/r) w samym trzecim kwartale.

Zdrowie, aktywa, strategia

Liczba umów zdrowotnych w Grupie PZU konsekwentnie rośnie i na koniec września 2024 r. sięgnęła 3,5 mln. Wpływa na to głównie sprzedaż dodatków do ubezpieczeń ochronnych na życie (związanych m.in. z dostępem do lekarzy specjalistów, rehabilitacji ambulatoryjnej czy wybranych badań i zabiegów).