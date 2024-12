Klęski żywiołowe uderzyły w wyniki ubezpieczycieli. Wypłaty ostro w górę

– Pełne skutki powodzi poznamy dopiero za kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. Wiele osób kompleksowe prace remontowe wykona dopiero wiosną. Trwa natomiast zbieranie dokumentacji w najbardziej skomplikowanych sprawach dotyczących przedsiębiorców. Odtworzenie choćby linii produkcyjnej może zająć kilka miesięcy. Warto jednak podkreślić, że mimo iż powódź była dramatyczna, to dzięki istniejącej infrastrukturze przeciwpowodziowej jej skutki dotknęły przeważnie te miejsca, w których infrastruktury nie było lub była wadliwa. To pokazuje, jak ważne są działania prewencyjne i budowanie systemów zapobiegania takim zjawiskom – komentuje Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Czytaj więcej Ubezpieczenia Czas już na powszechne ubezpieczenie od klęsk klimatycznych? Ważne, żebyśmy wyciągnęli wnioski z niedawnej powodzi na południu kraju. Najpewniej trzeba będzie przemyśleć cały system ubezpieczeń katastroficznych – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń.

W ubezpieczeniach majątkowych tradycyjnie największą część odszkodowań stanowią jednak wypłaty w ramach polis komunikacyjnych. Odszkodowania z autocasco wyniosły 6,3 mld zł. To o niemal 20 proc. więcej niż przed rokiem. Średnia składka OC komunikacyjnego wyniosła po trzech kwartałach 2024 r. 532 zł. To tylko o 23 zł więcej niż rok wcześniej (wzrost o 4,5 proc. r/r). W tym samym czasie średnia wartość szkody wzrosła rok do roku aż o 10,9 proc. do ponad 10,5 tys. zł. To 1035 zł więcej niż przed rokiem.

– Obserwujemy stały wzrost kosztów szkód i to się nie zmieni w najbliższych miesiącach, bo rosną koszty części i usług. Ubezpieczyciele muszą to uwzględniać w swoich kalkulacjach, by spełnić ciążący na nich obowiązek zachowania równowagi między wypłatami odszkodowań a składkami. Trzeba się więc spodziewać kolejnych stopniowych wzrostów cen stawek OC komunikacyjnego – mówi Jan Grzegorz Prądzyński.

Ubezpieczenia na życie z mniejszymi wypłatami

W tym segmencie rynku ubezpieczeń widoczny jest spadek wypłat, co w głównej mierze jest odzwierciedleniem spadku śmiertelności po okresie pandemii.

Po trzech kwartałach 2024 r. na polisy życiowe wydaliśmy 17,7 mld zł. To o 4 proc. więcej niż rok temu. Ich liczba pozostaje na stabilnym poziomie – mamy 11,2 mln polis w ubezpieczeniach indywidualnych oraz 11,8 mln osób ubezpieczonych w ubezpieczeniach grupowych, którymi zainteresowanie rośnie kolejny kwartał. Składka z umów grupowych wyniosła 7,4 mld zł i wzrosła o 5,8 proc. w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku. Zdaniem PIU to pokazuje, że ubezpieczenie na życie jest jednym z najważniejszych benefitów pracowniczych.