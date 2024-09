Efektywność energetyczna w cenie mieszkania

– Będzie on skutkował dodatkowymi obciążeniami finansowymi dla właścicieli domów ogrzewających je węglem lub gazem. Te obciążenia (podobnie jak koszty przyszłej termomodernizacji) będą tym większe, im większe zapotrzebowanie budynku na energię – mówi Prajsnar. – Jeżeli chodzi o właścicieli mieszkań, to coraz istotniejszy może być wzrost kosztów ciepła sieciowego. Podsumowując, tematyka dotycząca energochłonności będzie coraz ważniejsza, a to powinno skutkować przełożeniem zużycia energii na wycenę rynkową nieruchomości mieszkaniowych – podsumowuje.

Koszty modernizacji obniżają wyceny

Według analityków Deutsche Banku trudno nie wiązać wartości nieruchomości z kwestiami efektywności energetycznej. Na niemiecki rynek mocno wpłynęła tzw. ustawa o ogrzewaniu mająca na celu zwiększenie udziału OZE (minimum 65 proc.) w ogrzewaniu mieszkań i podgrzewaniu wody – od 2024 r. w nowo powstających budynkach, a w istniejących w latach 2026–2028.

W efekcie między wiosną 2022 r. a I kwartałem 2024 r. ceny nowych nieruchomości mieszkalnych spadły o 5 proc., a istniejących nieruchomości spadły o 15 proc. – według Federalnego Urzędu Statystycznego. Według Hypoport ceny starszych domów spadły o 13 proc. między wiosną 2022 r. a grudniem 2023 r., podczas gdy nowe domy podrożały o 4 proc.

„Gwałtowne spadki cen w latach 2022–2023 w przypadku starszych budynków z potencjalnym obowiązkiem renowacji mogą wyjaśniać, dlaczego według bazy danych OECD ceny spadły w Niemczech gwałtowniej niż w pozostałych 33 analizowanych krajach, mimo bardzo podobnego szoku stóp procentowych” – czytamy w raporcie Deutsche Banku.

Według analiz Verband Deutscher Pfandbriefbanken w 2023 r., przyjmujac za punkt odniesienia nieruchomości z klasą energetyczną AA, dyskonto już klasy A wyniosło 10 proc. w przypadku bliźniaków i 6 proc. w przypadku mieszkań. Dla klasy G/H to odpowiednio 21 i 14 proc.

„Jeśli, podobnie jak w ciągu ostatnich dwóch lat, zużycie energii i CO2 systematycznie spadnie – nawet bez masowej ekspansji odnawialnych źródeł energii w istniejących budynkach – może to doprowadzić do nowelizacji ustawy o ogrzewaniu i zmiany celu, czyli 65 proc. W takim przypadku budynki o niskich klasach efektywności mogłyby być również niedowartościowane, ponieważ remonty musiałyby zostać przeprowadzone znacznie później. Możliwe, że dzięki licznym bieżącym badaniom i innowacjom powstaną produkty i rozwiązania pozwalające na to, by transformacja energetyczna budynków była efektywniejsza pod względem finansowym i technicznym” – czytamy w raporcie Deutsche Banku.