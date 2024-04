Prace nad REIT-ami nabierają tempa. Znamy założenia projektu ustawy

Dwa ministerstwa opracowują ustawę o REIT-ach

Jak ekspertka komentuje założenia? - Prezentowane założenia opierały się na uprzednio prowadzonych pracach zakończonych na pierwszym czytaniu ustawy w 2021 r. Pozostawiono założenia rozsądne, a te, które spotykały się z naszą krytyką praktycznie zostały usunięte. Dopuszczone są wszystkie segmenty rynku nieruchomości, podkreślono rolę sektora mieszkaniowego, ale nie jest to główny element napędzający powstanie ustawy – mówi Kosińska. - Właściwa praca zacznie się dopiero teraz. Moje rozumienie jest takie, że dwa ministerstwa będą wspólnie pracować nad projektem ustawy - i tu będzie najwięcej pracy: w zakresie finansowym i podatkowym, tak, aby uzyskać właściwy wynik kasowy dla dywidendy. Bardzo ważnym punktem jest to, aby podatek był płacony przez spółkę przed wypłaceniem dywidendy. Uniknie się w ten sposób przypadków funduszy zwolnionych z podatku od dywidendy na mocy przepisów podatkowych w innych krajach. Dodatkowo w dyskusji pojawiły się głosy, aby do REIT-ów dopuścić spółki inwestujące w zieloną energię (wiatraki i fotowoltaikę). Ogólnie wygląda to optymistycznie. Może tym razem się uda – podsumowuje.