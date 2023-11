Niedziele handlowe, REIT-y i przegląd ustaw

Wybory za nami, gra o tron w toku, kształt polityki dotyczącej nieruchomości nieznany. Branża zgłasza już swoje propozycje i postulaty. W kolejnej publikacji z cyklu głos zabiera Polska Rada Centrów Handlowych.

- Nie tylko centra handlowe, ale cała gospodarka i społeczeństwo oczekują od nowego rządu zmian, które pozytywnie wpłyną na obecną, trudną sytuację ekonomiczną, którą cechuje wysoka inflacja połączona ze spowalniającą gospodarką – mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający PRCH. - Jedną z pierwszych zmian, powinno być przywrócenie możliwości handlu w niedziele. Przemawia za tym szereg argumentów ekonomicznych i społecznych. Powrót handlowych niedziel pozwoliłby na wzrost zatrudnienia w handlu o 20-40 tys. pracowników, zwiększył obroty handlu o ok. 4 proc. i przyniósł państwu dodatkowe wpływy podatkowe. Dla klientów, otwarte sklepy oznaczałby większą swobodę i komfort robienia zakupów. Zdecydowana większość krajów członkowskich Unii Europejskiej nie stosuje żadnych ograniczeń handlu w niedziele - dodaje.

Poznański zaznacza, że w nieco dalszej perspektywie ważną regulacją, która może pobudzić inwestycje i dać możliwość bezpiecznych zarobków inwestorom indywidualnym, są przepisy dotyczące REIT-ów. - Te instytucje rozpowszechnione są w krajach zachodnich, a nieobecne w Polsce, z powodu przeciągającego się od lat procesu przygotowywania odpowiedniej legislacji. To narzędzie dla inwestorów indywidualnych, dzięki któremu mogą oni osiągać bezpieczne zwroty z relatywnie niewysokich inwestycji w nieruchomości komercyjne lub mieszkaniowe za pośrednictwem takich właśnie funduszy. Obecność REIT-ów na polskim rynku z pewnością da nowy impuls inwestycjom oraz dobrze wpłynie na rynek finansowy – mówi Poznański.

Dyrektor zarządzający PRCH wskazuje też na konieczność przeglądu prawa, ustaw i rozporządzeń często uchwalanych szybko, bez konsultacji ze środowiskami gospodarczymi, a przez to zagmatwanych lub wzajemnie sprzecznych. - Dla centrów handlowych takim przykładem jest choćby polityka energetyczna. Wprowadzenie rozwiązań dotyczących cen maksymalnych energii elektrycznej spowodowało duże wątpliwości co do sposobu rozliczania zużycia energii przez najemców działających w centrach handlowych. Innym przykładem jest rozporządzenie dotyczące m.in. zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze energii elektrycznej. Mimo wielokrotnie podejmowanych przez organizacje branżowe prób nie udało się go zmienić, mimo że zawiera oczywiste błędy wynikające z fałszywych wyliczeń zużycia prądu w okresów lockdownów czy likwidację pojęcia mocy bezpiecznej. W efekcie, już przy wprowadzeniu nawet najniższych poziomów ograniczeń konieczne może stać się zamykanie obiektów komercyjnych typu galeria handlowa czy kompleks biurowy. Podobna weryfikacja przepisów powinna dotyczyć również szczegółowych przepisów przyjmowanych w związku z pandemią Covid-19 – podsumowuje Poznański.

W tym ostatnim przypadku chodzi m.in. o ustawowe zamknięcie galerii na czas lockdownów i zwolnienie najemców z czynszów i opłat - bez wsparcia dla właścicieli budynków (poza wydłużeniem umów najmu).