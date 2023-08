Mniej chętnych na biura GTC

Notowany w Warszawie właściciel i deweloper nieruchomości komercyjnych zlokalizowanych w naszym regionie Europy, w I połowie br. zanotował lekki wzrost przychodów i zysków z najmu, ale poniósł stratę netto z powodu przeszacowania wartości portfela budynków.

Reklama

W galeriach lepiej, w biurach nie

Grupa GTC zwiększyła przychody z najmu o prawie 6 proc., do 90 mln euro. Zysk brutto wzrósł o niecałe 2 proc., do 63 mln euro. Księgowa strata z wyceny portfela nieruchomości wyniosła 51 mln euro wobec 16 mln euro na plusie rok wcześniej. W efekcie strata netto wyniosła 12 mln euro wobec 41 mln euro zysku.

Wskaźnik FFO (wynik operacyjny po opodatkowaniu i skorygowaniu o transakcje bezgotówkowe i czynniki jednorazowe) wzrósł o 3 proc., do 35 mln euro.

Na koniec czerwca portfel biurowy liczył 539 tys. mkw., o 3,5 proc. mniej niż rok wcześniej. Portfel biurowy rotuje – GTC sprzedaje, kupuje, a także stawia budynki. Poziom wynajęcia wynosił 84 proc. wobec 92-95 proc. przed pandemią. W komentarzu czytamy, że zaobserwowano spadek średniego poziomu najmu w budynkach biurowych w Polsce (79 proc.). „Wprowadzone regulacje prawne dotyczące pracy zdalnej oraz praktyka pracy hybrydowej i pracy w domu prowadzą do znacznego spadku obłożenia budynków biurowych, zwłaszcza w miastach regionalnych w Polsce - w tym w Katowicach, Poznaniu i Łodzi - co skutkuje niższymi przychodami z najmu generowanymi przez te budynki” – przyznał zarząd w komentarzu do sprawozdania. Polska część portfela biurowego to 16 budynków o powierzchni 196 tys. mkw. W 13 budynkach na Węgrzech, o powierzchni 203 tys. mkw., poziom wynajęcia to 88 proc.

Portfel handlowy liczył 204 tys. mkw., tyle samo, co rok wcześniej, wycena księgowa wynosiła 708 mln euro. Poziom wynajęcia był stabilny i sięgał 95 proc. W galeriach widoczna jest dalsza poprawa liczby odwiedzających (footfall), a obroty najemców przekroczyły poziom sprzed pandemii.