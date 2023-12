Niepełnosprawni i ich opiekunowie czekający na wyznaczenie terminu komisji orzeczniczej nie muszą obawiać się, że zostaną bez środków do życia. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które zachowało ważność na podstawie art. 23 ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, albo którego okres ważności upłynął po 5 sierpnia 2023 r. i przed 30 września 2024 r., zachowuje ważność do 30 września 2024 r. Jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Orzeczenia odzyskają moc prawną

Ten długi przepis ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności gwarantuje bezpieczeństwo finansowe niepełnosprawnym i ich rodzinom aż do jesieni. Do tego czasu zostanie zachowana ważność kart parkingowych, decyzji przyznających świadczenie z pomocy społecznej, decyzje, na mocy których przyznano prawo do uzależnionych od niepełnosprawności świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów.

Sejm przyjął projekt ustawy zczególnych rozwiązaniach w celu zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Orzeczenia będą maksymalnie ważne do 30 września 2024 roku.

Choć ustawa obowiązuje od 30 grudnia 2023 r., dotyczy też części orzeczeń, które już wygasły. Odzyskają moc prawną.

Kolejne przedłużenie terminu ważności

Podczas pandemii, aby nie narażać osób z niepełnosprawnościami na zarażenie wirusem, ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na czas określony została wydłużona na podstawie ustawy covidowej – do upływu 60. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Powstały ogromne zaległości, więc do nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dopisano przepis przedłużające terminy ważności orzeczeń. Teraz znów je wydłużono.